"Сыны полка" курской химбригады

По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны в различных воинских подразделениях насчитывалось около 3,5 тысяч юных фронтовиков в возрасте до 16 лет. По неофициальным – гораздо больше, и это не считая подпольщиков и партизан.

«Сынов полка» ставили на довольствие, выдавали им обмундирование, иногда даже оружие. Большей частью ребята оказывали помощь по хозяйству, но немало из них принимали участие и в боевых действиях.

В химбригаде ЗВО, дислоцирующейся в Курске, решили возродить данную традицию. С 2003 года здесь воспитывают «сынов полка», в основном – детей, оставшихся без попечения родителей по тем или иным обстоятельствам.

В химбригаде возродили традициюФото: Яна ШЕЛЕСТ

Сейчас в части шесть воспитанников. Мы приехали ,чтобы своими глазами посмотреть как живут бывшие трудные подростки в большой воинской семье.

Нас встретил наставник парней - старший лейтенант Олег Переверзев.

— На воспитание мы берем парней от 14 до 17 лет из интернатов Курской области, их родители лишены родительских прав, - рассказывает «воспитатель».

Прежде всего, детей отбирают по желанию, но и огромное внимание уделяется и состоянию их здоровья. Каждый из парней должен быть годным к дальнейшему поступлению в военный вуз.

На воспитание берут парней из интернатовФото: Яна ШЕЛЕСТ

— По окончании 11 классов при успешной сдаче ЕГЭ мы ориентируем ребят на поступление в военное училище. Как правило, в Военную академию радиационной, химической и биологической защиты, - рассказывает Олег Викторович.

Ребята учатся в средней общеобразовательной школе № 17, которая расположена недалеко от части. И учатся довольно хорошо.

— Зачастую 14-летние парни, которых мы берем на воспитание из интерната, не знают элементарных вещей, например, таблицу умножения, - рассказывает Олег Викторович. — У ребят очень слабая база, нет фундамента для дальнейшего обучения. Мы с ними много занимаемся дополнительно, подтягиваем в учебе.

Жизнь парней не ограничивается пребыванием в казарме, военным делом и учебойФото: Яна ШЕЛЕСТ

Для «сынов полка» в части все условия, чтобы они чувствовали себя как дома. У парней – просторная спальня, спортзал с тренажерами, компьютерный класс и комната отдыха DVD-театром.

Распорядок дня строгий – подъем в 6.30, зарядка, уборка, школа, обед, выполнение домашнего задания, которое чередуется с занятиями по военной дисциплине. Затем ужин, немного личного времени, и отбой в 21.30.

— Проживаю в части уже третий год, в этом году оканчиваю школу, - говорит «сын полка» Артем Аверьянов. — Попал сюда из-за своего положения. Учился плохо, хорошим поведением не отличался.

Для «сынов полка» в части все условия, чтобы они чувствовали себя как домаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Первый год парню пришлось туговато. Сложно было с дисциплиной, большие пробелы были в учебе, отсутствовали элементарные знания.

— Наш командир помог подтянуть учебу, сейчас у меня только пятерки и четверки.

Артем с детства мечтал связать жизнь с военной службой, и у парня появился отличный шанс.

— Теперь я совсем другое человек, поведение выправилось, стал более сдержанным и серьезным, - делится парень. — Умственная и физическая подготовки хорошие, обучился военному делу, получил бесценный опыт. Хочу поступить в костромскую академию РХБЗ и служить Родине.

Жизнь парней не ограничивается пребыванием в казарме, военным делом и учебой. Ребята ходят в театр, цирк, музеи. Принимают участие в различных городских мероприятиях.

Поначалу Артему приходилось сложноватоФото: Яна ШЕЛЕСТ

— В воскресение нам дают увольнение, разрешают свободно передвигаться по городу, - говорит Артем.

В ближайшее время взвод воспитанников химбригады пополнится еще двумя юными «новобранцами». А всего с 2003 года во взрослую жизнь воинская часть выпустила 67 молодых людей, 19 из них закончили военные вузы и стали офицерами.