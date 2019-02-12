2019-02-12T17:15:27+03:00
Общество

В ОБУЗ «Льговская ЦРБ» для трудоустройства

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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Врач-педиатр участковый - 2 вакансии,

Врач-терапевт участковый - 2 вакансии,

Врач акушер-гинеколог - 2 вакансии,

Врач-неонатолог - 1 вакансия,

Врач-психиатр-нарколог - 1 вакансия

Врач анестизиолог-реаниматолог - 1 вакансия

Врач-психиатр участковый - 1 вакансия,

Врач-онколог - 1 вакансия,

Врач-хирург - 1 вакансия,

Врач-стоматолог-хирург - 1 вакансия,

Врач клинической лабораторной диагностики - 1 вакансия.

ОЧЕНЬ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Врач-анестезиолог-реаниматолог (достойная заработная плата)

Участие в программе «Земский доктор»

По всем вопросам обращаться в ОБУЗ «Льговская центральная районная больница»

307750, Курская область, г. Льгов, ул. Комсомольская, д. 2

Тел./факс: 8 (47140) 2-30-61 E-mail: lgovcrb@rambler.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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