В ОБУЗ «Льговская ЦРБ» для трудоустройства
Врач-педиатр участковый - 2 вакансии,
Врач-терапевт участковый - 2 вакансии,
Врач акушер-гинеколог - 2 вакансии,
Врач-неонатолог - 1 вакансия,
Врач-психиатр-нарколог - 1 вакансия
Врач анестизиолог-реаниматолог - 1 вакансия
Врач-психиатр участковый - 1 вакансия,
Врач-онколог - 1 вакансия,
Врач-хирург - 1 вакансия,
Врач-стоматолог-хирург - 1 вакансия,
Врач клинической лабораторной диагностики - 1 вакансия.
ОЧЕНЬ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
Врач-анестезиолог-реаниматолог (достойная заработная плата)
Участие в программе «Земский доктор»
По всем вопросам обращаться в ОБУЗ «Льговская центральная районная больница»
307750, Курская область, г. Льгов, ул. Комсомольская, д. 2
Тел./факс: 8 (47140) 2-30-61 E-mail: lgovcrb@rambler.ru
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