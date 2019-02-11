Овцеферма «Мираторга» осуществила первую поставку продукции

Пилотная овцеферма агрохолдинга проектной была запущена в 2018 году. На сегодняшний день она является уникальным для России проектом по индустриальному производству ягнятины с содержанием поголовья на закрытых площадках - это гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, строгое соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество мяса.

Овцеферма, расположенная в Фатежском районе, осуществляет полный цикл производства: от выращивания племенного ядра с высокой генетикой и маточного поголовья до откорма животных. Ягнята содержатся в овцеводческом комплексе до 4-6 месяцев и достижения веса 45-55 кг. Центр производства отвечает всем мировым стандартам: при производстве используются технологи стран -лидеров в сфере овцеводства - Австралии, Великобритании.

- Мы видим устойчивый спрос со стороны покупателей на данный вид продукции и планируем открыть еще несколько овцеводческих комплексов в Черноземье, поясняют в пресс-службе АПХ «Мираторг». - Масштабирование пилотного проекта позволит повысить экономическую и физическую доступность данного вида мяса для населения, будет способствовать развитию экспортного потенциала отечественной мясной отрасли.