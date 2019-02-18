В курских ФАПах нет тонометров и костылей

Курские активисты проверили состояние фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в шести районах области: Глушковском, Кореневском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Пристенском. Результаты общественной проверки направлены в комитет здравоохранения Курской области для выработки «дорожной карты» по устранению замечаний.

Общественники проверяли ФАПы, которые находятся в небольших населенных пунктах – с численностью населения до 100 человек и до двух тысяч человек.

В деревне Колодежи Глушковского района – менее 100 жителей, их обслуживает один фельдшер. К ФАПу ведет грунтовая дорога. Это одно из восьми проверенных активистами медучреждений, к которому нельзя добраться по асфальту. В Кореневском районе расположено три таких ФАПа, в Медвенском и Пристенском – по два. Дольше всего добираться до ФАПов в Кореневском и Медвенском районах, расстояние от населенного пункта до медучреждения – более шести километров.

Активисты проанализировали состояние помещений ФАПов. Из 25 учреждений ФАП в Медвенском районе в селе Верхний реутец находится в аварийном состоянии, три ФАПа в Медвенском районе в селах Высокое, Лубянка, Паники, четыре – в Кореневском районе в селах Сафоновка, Толпино, Комаровка, Внезапное, а также в деревне Колодежи Глушковского района – нуждаются в капитальном ремонте. Только в трех ФАПах Глушковского района из 25 проверенных в регионе есть комнаты для экстренного приема родов, в остальных такие помещения отсутствуют. В половине нет санузлов для персонала и пациентов, десять из 25 ФАПов не подключены к системе централизованного водоснабжения.

Из комплектующих ни в одном ФАПе активисты ОНФ не обнаружили портативного трех- или шестиканального электрокардиографа, автоматического дефибриллятора, одеяла с подогревом. Практически нигде нет портативного экспресс-анализатора кардиомаркеров. Портативный анализатор уровня сахара в крови с тест-полосками есть только в пяти ФАПах Медвенского района – в селах Верхний реутец, Гостомля, Высокое, Лубянка, Паники.

Тонометры отсутствуют в пяти ФАПах – деревни Колодежи Глушковского района, сел Пристенное, Сазановка, Верхняя Ольшанка, Красниково, поселка Кировский Пристенского района, в семи – нет костылей.

- Ни один из 25 ФАПов не подключен к интернету, – сообщил по итогам мониторинга координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения в Курской области Роман Алехин. – Хуже всего укомплектован ФАП в селе Красниково Пристенского района – там даже фонендоскоп отсутствует. Из 80 качественных характеристик 50 – отрицательные. К сожалению, в сельской медицине очень много проблем. Самое главное, что люди не уверены, что им смогут быстро помочь, если они вдруг заболеют.

Таким образом, с учетом прошедших ранее мониторингов более чем из 600 ФАПов в Курской области активисты ОНФ проверили практически десятую часть сельских медучреждений. Картина оказалась удручающей.