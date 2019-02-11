В Курске работники супермаркета поймали вора и навешали ему тумаков

Куряне живо обсуждают видеозапись, выложенную в одном из городских пабликов. Работники супермаркета, расположенного в Курске на проспекте Клыкова, выскочили на улицу вслед за парнишкой, предположительно, совершившего кражу продуктов.

Работник магазина в форме, значительно превосходящий молодого человека по весовой категории, от души навешал ему тумаков. Парень сопротивления не оказывал.

Мнения пользователей соцсети разделились. Одни считают, что воришка получил по заслугам, так как кражи в супермаркетах происходят постоянно. А другие выступают против подобного самосуда.

Действительно, продавцы супермаркетов часто жалуются на покупателей, которые выносят из магазинов продукты питания мимо кассы. В октябре прошлого года в Курске полицейские задержали мужчину, который вынес из супермаркета элитное спиртное на сумму более 10 тысяч рублей.

Зачастую ловят и подростков – шоплифтеров, которые ради кайфа или на заказ воруют из сетевых магазинов все, что плохо лежит - шоколадки, жвачки, бритвенные станки, презервативы, банки с напитками и другую мелочовку.

В УМВД России по Курской области прокомментировали инцидент, который произошел на проспекте Клыкова в Курске.

- По данному факту полицией проводится проверка. Будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия, - прокомментировала "КП" ЧП с избиением предполагаемого вора руководитель пресс-службы УМВД региона Лилия Каменева.

Авторов видео и других свидетелей происшествия просят позвонить по телефону полиции (4712) 36-82-45.

Видео «Курский Бомондъ»