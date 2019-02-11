В Курске открылась выставка открыток

В клиентском зале Главпочтамта открылась тематическая выставка курского филокартиста Маргариты Росляковой. На ней представлены открытки с изображением репродукций картин русских художников Владимира Маковского, Ивана Похитонова, Федора Васильева и Петра Кончаловского.

- Теме изображения картин художников на почтовых открытках посвящена значительная часть моей коллекции, - рассказала Маргарита. – Но так как именно эти выдающиеся русские живописцы родились в феврале, я и решила посвятить им выставку. Думаю, что для посетителей почты будет интересно и познавательно увидеть миниатюрные копии картин, хранящихся в Государственном Русском музее и Государственной Третьяковской галерее.

Большую часть экспозиции занимают открытки, выпущенные в середине прошлого столетия такими издательствами как «ИЗОГИЗ», «Советский художник», «Изобразительное искусство».

Среди представленных есть и более ранние – дореволюционная художественная миниатюра с репродукцией картины «Секрет» и несколько карточек, выпущенных в 20-е и 30-е годы двадцатого века с изображением картин Владимира Маковского.

На живописных полотнах этого художника четко просматривается тематика описания быта современного ему общества. Целая галерея образов: чиновники и рыночные торговцы, музыканты и горничные, монахи и ростовщики, адвокаты, лакеи, барыни, крестьянские ребятишки — люди различного звания, сословия и положения.

Кроме открыток на выставке также представлен информационный материал, повествующий о жизни художников, примечательных фактах их биографии. Автор поделилась сведениями о том, что живописец Федор Васильев прожил небольшую, но яркую жизнь, с раннего детства проявляя способности и интерес к рисованию. Но до того, как поступить в Рисовальную школу Петербурга, он с двенадцатилетнего возраста трудился на Главном почтамте Петербурга, где получал трехрублевое месячное жалование.

Эти и другие сведения о художниках, а также заряд эмоций и массу впечатлений от миниатюрных «картин» куряне и жители города смогут получить, посетив выставку, которая будет работать до 20 февраля по адресу: Курск, Красная площадь, 8.