2019-02-14T12:22:20+03:00
Общество

В Курске на проспекте Победы незаконно складируют снег

Снежный полигон появился во дворе дома № 46
Яна ШЕЛЕСТ
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Грузовики свозят грязный снег с дорог и дворов соседних домовГрузовики свозят грязный снег с дорог и дворов соседних домов
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«КП» рассказывала ранее, что Курская область принимает участие во всероссийской акции «Снежный фронт». Активисты ОНФ контролируют вывоз снега из населенных пунктов, расчистку улиц, висящие на зданиях сосульки, оперативно реагируют на жалобы курян.

На днях к общественникам обратились жители домов на проспекте Победы, которые рассказали, что двор многоэтажки № 46 стал несанкционированным полигоном для складирования снега. По словам жителей, в их двор грузовики свозят грязный снег с дорог и дворов соседних домов.

«У нас за домом устроили полигон для вывоза снега, – рассказала председатель совета дома Тамара Грищенко. – Территория, на которую свалили снег, принадлежит многоквартирному дому, согласования с жильцами о том, что сюда будут свозить снег, не было. К тому же эта территория является охранной зоной скважин водоканала. Мы понимаем, все будет таять и попадать в питьевую воду, да и огромное количество мусора, песка останется лежать там, где должна расти трава».

Свал загрязненного снега в черте населенных пунктов и водоохранной зоне запрещен. По словам жильцов, сэкономить на вывозе снега решила местная управляющая компания, которая не отреагировала на жалобы собственников квартир и не стала вывозить снег. Снег уже начал таять, скоро грязная вода потечет в овраг, заболачивая территорию. Мусор останется на газоне.

Активисты анродного фронта направили обращение в департамент экологической безопасности и природопользования и Государственную жилищную инспекцию Курской области, чтобы представители органов власти определили нарушителей и оценили законность их действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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