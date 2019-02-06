Молочная ферма «Мираторга» увеличила надои на 43%

Ферма, входящая в состав холдинга, - пилотный проект «Мираторга» по производству сырого молока. В 2017 году она также стала основой для инфраструктурного проекта по выращиванию молодняка молочных пород КРС и производства диетического продукта - розовой телятины.

На конец 2018 года поголовье здесь составляло более 1 700 голов, большая часть животных - голштинской породы. Благодаря зооветеринарным мероприятиям и селекционной работе, удои на фуражную корову выросли до 8,3 тонны (с показателя прошлого года в 6,8).

На ферме также было получено более 1 150 телят, большая часть которых поступила в специализированный комплекс по выращиванию молодняка КРС для дальнейшего откорма и производства телятины.

- Повышение производительности позволяет снизить цену конечного продукта для потребителя. На ферме также обеспечен строжайший ветеринарный контроль, что не только сводит к минимуму риски заболеваний у животных и способствует увеличению их продуктивности, но и гарантирует безопасность производимой продукции, - подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга.