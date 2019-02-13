20-летний курянин убил гражданина Республики Чад

Трагедия произошла в Курске. Тело 28-летнего жителя Республики Чад обнаружили на территории гаражно-строительного кооператива. Гаражи фактически расположены около одного из домов по улице Карла Маркса, что в самом центре Курска.

Следственный отдел по Центральному административному округу Курска по факту обнаружения тела иностранца сразу же завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

- В совершении этого преступления подозревается 20-летний житель областного центра, - сообщили в Следственном Комитете.

По версии следствия в вечернее время 11 февраля в коридоре подъезда одного из домов по улице Карла Маркса Курска произошел конфликт на бытовой почве. Участниками конфликта стали проживавшием в этом доме тот самый подозреваемый 20-летний парень и уроженец Республики Чад. Россиянин жестоко избил иностранца сначала в подъезде дома, а затем продолжил избиение на улице, во дворе той самой многоэтажки. Курянин бил иностранца до тех пор, пока не убедился, что тот мертв. Никто не поспешил на помощь и не разнял жестокую драку.

Затем, по словам следователей, россиянин перетащил тело гражданина Республики Чад на территорию гаражно-строительного кооператива, где его позже и нашли.

- Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия. Предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказали в Следственном Комитете.

По предварительным данным курянин, забивший до смерти иностранца, был пьян.В следственных органах считают, что конфликт произошел исключительно на бытовой почве.