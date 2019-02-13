2019-02-13T12:35:13+03:00
Общество

«Ярмарка зимних забав-2019» в Курске: кулачный бой, гигаволейбол и Angry birds

Курян приглашают на праздник в урочище Солянка
Ольга ДАНИЛОВА
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Гостей праздника ждут мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток, гончарному ремеслу, рисованию на водеГостей праздника ждут мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток, гончарному ремеслу, рисованию на водеФото: Светлана ВОЛКОВА
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17 февраля, с 12.00 до 16.00 курян приглашают принять участие в городском семейном празднике «Ярмарка зимних забав-2019». Он состоится в спортивно-оздоровительном центре им. В. Терешковой (урочище Солянка). Гостей праздника ждут мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток, гончарному ремеслу, рисованию на воде и др., выставка-продажа изделий ручной работы и предметов народного творчества «Подворье мастеров» (пряники, украшения, керамические игрушки, деревянные поделки), концертно-развлекательная программа и 24 бесплатные интерактивные площадки (кулачный бой, гигаволейбол, командные штаны, Angry birds, командные лыжи, ходули, гигапазл, керлинг, сумо и др.). Впервые на празднике будет работать научно-познавательная детская игровая зона («Химия своими руками», «Практическая физика», «DIY-мастерилки»).

Для желающих будут и платные развлечения: катание на лошадях, турнир по лазертагу, стрельба в тире, подъем на скалодром, испытание силы и ловкости на веревочной трассе. Гостям праздника предложат горячие обеды, блины и чай на свежем воздухе.

Добраться на праздник можно на автобусе городского маршрута № 14, коммерческого маршрута № 49. Кроме того, восемь дополнительных автобусов в режиме маршрутного такси доставят всех желающих в спортивно-оздоровительный центр им. Терешковой. Отъезд в 11.00 от Красной площади. Вернуться с праздника можно будет, начиная с 14.00 - автобусы будут отъезжать каждые 30 минут.

Обязателен предварительный заказ билетов на ярмарку и мест в автобусе.

Для владельцев личного транспорта будут работать парковочные площадки около центра им. Валентины Терешковой и рядом с детским оздоровительным центром «Орленок».

Цена входного билета – 100 рублей. В его стоимость билета входит отдых на интерактивных площадках, за участие в которых семьи получат жетоны. Их можно потратить на аукционе или обменять на призы.

Билеты продаются в кассе «Лазертаг-арены STAR WARS» в ТЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4-б, 3-й этаж, РЦ «Третий уровень»), в городском центре «Спектр» (ул. Сторожевая, 6).

Заявки принимаются в МБУ «Спектр» по телефону 52-09-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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