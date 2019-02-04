Санветутильзавод «Мираторга» увеличил производство

Ветеринарно-санитарный утилизационный завод агрохолдинга был запущен в 2014 году. Предприятие играет важную роль в обеспечении экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности региона, перерабатывая биологические отходы животноводческих площадок в востребованную рынком продукцию.

За 2018 год из более 23 тысяч тонн сырья было произведено порядка 5,5 тысячи тонн мясокостной муки и 2,7 тысячи тонн животного кормового жира (больше на 39 и 36% соответственно). Вся продукция завода сертифицирована, соответствует стандартам, и в дальнейшем используется при производстве кормов для животных.

- «Мираторг» ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, соблюдая все существующие нормы и требования в части обращения с биологическими отходами. Применение современных технологий в производстве позволяет не только утилизировать отходы без ущерба для экологии, но и получать дополнительную прибыль за счет реализации производимой продукции, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.