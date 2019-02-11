2019-02-11T12:03:50+03:00
Общество

Династия курских горняков стала победителем областного конкурса «Человек года»

В общей сложности Несмеловы проработали на комбинате 185 лет
Ольга ДАНИЛОВА
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Глава трудовой династии Зотий Несмелов приехал в Железногорск еще в далеком в 1965 году из Костромской областиГлава трудовой династии Зотий Несмелов приехал в Железногорск еще в далеком в 1965 году из Костромской областиФото: предоставлено пресс-службой
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В Курске подвели итоги областной премии общественного признания «Человек года».

В этом году жюри конкурса рассмотрело более сотни кандидатур претендентов на получение премии. Церемония награждения прошла в Курском областном Доме знаний. Курянам, которые внесли весомый вклад в развитие области и стали победителями конкурса, вручили статуэтки в форме антоновки – символа региона.

Всего "Курскую антоновку" получили 17 курян Фото: предоставлено пресс-службой

Всего "Курскую антоновку" получили 17 курянФото: предоставлено пресс-службой

В итоге всего 17 курян получили награду «Курскую антоновку» в таких номинациях, как «Доблесть и слава», «Честь и достоинство», «Мудрость и опыт», «Творчество», «Династия», «Волонтерство», «Поступок года», «Событие» и другие.

Удостоилась этой высокой чести и трудовая династия Несмеловых - работников предприятия компании «Металлоинвест» Михайловского ГОКа. Если посчитать общий трудовой стаж работы на комбинате всех Несмеловых, то он составит 185 лет.

Глава трудовой династии Зотий Несмелов приехал в Железногорск вместе с семьей еще в далеком в 1965 году из Костромской области. Зотий Несмелов работал водителем по вывозке горной массы железорудного карьера. Сегодня на Михайловском ГОКе продолжают работать его сыновья Евгений и Владимир, внук Александр, а также их супруги.

- Компания «Металлоинвест» проводит масштабную реконструкцию производства, внедряет новые технологии, открывает новые объекты, создает рабочие места для молодежи, - рассказал о сегодняшнем дне комбината Евгений Зотиевич. – Мы видим, как развивается наше градообразующее предприятие, какой значительный путь пройден. И это наполняет сердце гордостью за то, что твой жизненный путь не напрасен, что твои дети и внуки продолжат начатые дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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