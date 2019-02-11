Курский скульптор получил диплом и ценный подарок от ФСБ

Ежегодно в Культурном центре на Лубянке проходит торжественная церемония вручения Премии ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности в следующих номинациях: «Телевизионные и радиопрограммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино- и телефильмы», «Актерская работа», «Изобразительное искусство».

Привлечение творческих сил к созданию высокохудожественных произведений литературы и искусства о работе отечественных спецслужб позволяет разъяснить общественности роль органов безопасности на протяжении всей истории нашей страны, считают контрразведчики.

В каждой из номинаций вручаются первые, вторые и третьи премии, а также поощрительные дипломы за наиболее интересные работы.

В 2018 году Управлением ФСБ России по Курской области на Конкурс в номинации «Изобразительное искусство» был представлен памятник Феликсу Дзержинскому, выполненный членом союза художников России скульптором Юрием Киреевым.

Идея создания новой скульптуры Дзержинского принадлежит Совету ветеранов УФСБ России по Курской области. Инициатива была активно поддержана руководством УФСБ и регионального ПУ ФСБ России, а также властями города и области.

В результате в год 100-летия со дня образования отечественных органов безопасности 11 сентября 2017 года, в 140-й день рождения Феликса Дзержинского в одноименном парке Курска торжественно открыли новый памятник основателю ВЧК. Памятник установили на месте старого, обветшавшего.

Сейчас монумент Дзержинскому, выполненный из бронзы и установленный на постамент, облицованный гранитом, - композиционный центр парка им. Дзержинского. Высота нового памятника составляет почти три метра, постамента для монументального изваяния – более двух местров.

Награду курском ускульптору вручили на торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов Конкурса ФСБ России. Автор монумента Юрий Киреев получил диплом и ценный подарок.

Напомним, в миунувшем году была завершена также реконструкция сквера имени Феликса Дзержинского в рамках госпрограммы.