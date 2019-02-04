2019-02-04T13:10:15+03:00
Общество

Курянам угрожают сосульки-убийцы

Ледяные сталактиты с грохотом падают вниз, приводя в ужас горожан
Яна ШЕЛЕСТ
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Над Курском нависла ледяная угрозаНад Курском нависла ледяная угрозаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курскую область пришла оттепель. Плюсовая погода, установившаяся в регионе, способствуют образованию огромных сосулек. То и дело ледяные сталактиты с кусками наледи падают вниз, ломая козырьки и реально угрожая жизни курян.

4 февраля в Курске на улице Гоголя огромная сосулька с грохотом рухнула вниз, разбив козырек и чудом не задев проходящего мимо парня. Ледяные глыбы разлетелись не только по тротуару, но и по проезжей части. Испуганные куряне с опаской смотрят наверх, но продолжают ходить мимо – опасная зона не огорожена. Больше им ходить негде.

Власти города ведут активную борьбу с сосульками – сбивают их с автомобильных вышек и вручную. Работу контролирует городская инспекция ЖКХ и специалисты отделов коммунального хозяйства администраций округов.

А так как борьба ведется с переменным успехом, то напоминаем, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти участки фасадов домов особенно опасны. Соблюдайте меры собственной безопасности:

• не подходите близко к стенам зданий;

• при выходе из здания обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосульки на крышах, обходите места возможного их обрушения;

• если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум сверху – не останавливайтесь, не поднимайте голову, чтобы рассмотреть, что происходит. Как можно быстрее прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием;

• не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и снежный навес.

Знайте, пострадавшие от падения сосулек граждане имеют право на возмещение вреда. Если поврежден автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт. Желательно найти собственников здания, с крыши которого упал снег или сосулька, или представителей организации, которая его арендует. Составленный акт будет служить подтверждением причиненного вреда.

Имейте в виду, что работы по очищению крыши должны вестись в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение, и ограждения, а снег, сброшенный с крыш, в кратчайшие сроки должен вывозиться владельцами строений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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