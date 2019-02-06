Ледяные глыбы падают на головы курян и их автомобили
С приходом оттепели в Курскую область участились случаи падения сосулек и наледи с крыш зданий. Ледяные глыбы с грохотом падают вниз, угрожая жизни курян. Фотографии пострадавших автомобилей появляются в соцсетях ежедневно.
В Курске на улице Гоголя огромная сосулька с грохотом рухнула вниз, разбив козырек и чудом не задев проходящего мимо парня. Ледяные глыбы разлетелись не только по тротуару, но и по проезжей части. Буквально на следующий день с крыши этого же здания съехал внушительный кусок наледи. При падении вниз он разбил световую вывеску расположенного внизу кафе. Чудом никто не пострадал.
Пострадавшие от падения сосулек и наледи, могут требовать компенсациюФото: Соцсети
На улицах Радищева, Володарского и Гайдара глыбы льда упали на припаркованные автомобили. На улице Сторожевой с крыши сошла целая лавина, под которой оказались машины и гаражи. Один автомобиль оказался серьезно разбит, его хозяин чудом избежал травм.
Из-за перепадов температуры случаи падения с крыш снега или сосулек участилисьФото: Соцсети
На Центральном рынке с крыши остановочного павильона прямо на женщину рухнула снежная масса. Курянка упала, но, к счастью, серьезно не пострадала. И подобных случаев достаточно много. Испуганные куряне с опаской смотрят наверх, в любой момент ожидая сюрприза. 6 февраля ситуацию усугубил сильный мокрый снег с дождем.
Испуганные куряне с опаской смотрят наверхФото: Яна ШЕЛЕСТ
А между тем, в Липецке ледяная глыба, рухнувшая с крыши жилого дома, серьезно покалечила 78-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице. По факту смерти возбудили уголовное дело.
Пострадавшие от падения сосулек и наледи, могут требовать компенсацию
Для установления факта причинения ущерба потерпевшему нужно сфотографировать место происшествия и причиненный ущерб, найти управляющую компанию и не менее двух свидетелей, вызвать полицию для составления протокола.
Ответственность за причиненный материальный ущерб или вред здоровью несет юридическое лицо, в чьи обязанности входит содержание того объекта, с которого был совершен сход снега. За жилые дома отвечают управляющие компании или ТСЖ, торговые центры – их собственник, мосты – муниципальные власти.
Ледяные глыбы разлетелись не только по тротуару, но и по проезжей частиФото: Яна ШЕЛЕСТ
А пока борьба с сосульками и наледью ведется в регионе с переменным успехом, напоминаем, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти участки фасадов домов особенно опасны. Соблюдайте меры собственной безопасности:
На улицах Радищева, Володарского и Гайдара глыбы льда упали на припаркованные автомобилиФото: Соцсети
• не подходите близко к стенам зданий;
• при выходе из здания обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосульки на крышах, обходите места возможного их обрушения;
• если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум сверху – не останавливайтесь, не поднимайте голову, чтобы рассмотреть, что происходит. Как можно быстрее прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием;
• не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и снежный навес.
ИСТОЧНИК KP.RU