1 апреля в Курской области стартует весенний призыв

В конце декабря в Курской области завершился осенний призыв. 1,5 тысячи курян стали солдатами и отправились служить в регионы, входящие в Западный военный округ. План по призыву регион выполнил на 100%.

Новобранцы пополнили ряды сухопутных, радиотехнических, внутренних войск, военно-морского флота, а также военно-воздушных сил. Многие парни пришли на призывные пункты добровольно, с огромным желанием отдать долг Родине.

Призывников ждут новшества

Весенняя призывная кампания - 2019 стартует 1 апреля и завершится 15 июля. Военный комиссар по Центральному и Сеймскому округов города Курска Игорь Ясько озвучил поправки в федеральный закон «О воинской службе», которые в скором времени должны быть приняты.

Игорь Ясько озвучил поправки в федеральный закон «О воинской службе»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

— Теперь призывники обязаны будут вставать на воинский учет не только по месту регистрации, но и по месту временного пребывания. Как известно, часто молодые люди уезжают за пределы Курской области на заработки или на учебу, а на учет просто не становятся. Теперь же, если парень покидает регион больше чем на три месяца, то он обязан встать на учет, - рассказал военком.

Кроме этого, еще одно изменение в законе коснется оповещений граждан для явки в военкомат на мероприятия, связанные с призывом. Повестки будут рассылаться заказным письмом с уведомлением о вручении. Как только призывник распишется в получении письма, повестка будет считаться врученной.

— Если призывник откажется от получения письма с повесткой, то он будет считаться уклонистом, - пояснил Игорь Ясько. — Если на момент получения повестки дата явки в военкомат окажется просроченной, то призывник должен явиться в комиссариат в течение трех дней.

Армии нужны квалифицированные специалистыФото: Из архива "КП"

В соответствии с действующим законодательством неявка в военкомат по повестке может стать поводом для привлечения к административной или даже уголовной ответственности. Данные нововведения помогут военкоматам бороться с уклонистами, которые скрываются от представителей военкомата, разносящих повестки.

Уклонистам – волчий билет

Сейчас по всей России насчитывает около 200 тысяч уклонистов. По Центральному и Сеймскому округу города Курска – около 500 человек.

— Мы не стремимся ребят привлекать к ответственности, но вынуждены это делать, - говорит Игорь Ясько. — В прошлом году у нас 19 человек не ушли по призыву, мы их дела передали в прокуратуру. Три уклониста привлечены к уголовной ответственности, кто к штрафам, а кто и к исправительным работам.

Военком также отметил, что при достижении 27-летнего возраста уклонисты вместо военного могут получить так называемый волчий билет, а точнее - справку, в которой будет сказано, что гражданин в Вооруженных силах РФ не служил, не имея на то законных оснований.

— С таким документом устроиться на перспективную работу невозможно, - говорит Игорь Ясько.

Как правило, половина ребят-уклонистов действительно не подлежат призыву по состоянию здоровья. Но они просто не хотят тратить время на обследования, чтобы подтвердить свою непригодность, предпочитают бегать от повестки, как от огня. А зря – потому что всем предоставившим соответствующие документы о состоянии здоровья выдадут не справку, а военный билет.

Поголовно сейчас в армию никого не берут, желающим дают возможность получить образование. Государство заинтересовано в том, чтобы армейские ряды пополняли квалифицированные специалисты. Те, кто захочет учиться в магистратуре, смогут получить третью отсрочку от армии, если получили первую еще в школе.

Призывники обязаны будут вставать на воинский и по месту временного пребыванияФото: Яна ШЕЛЕСТ

Профессия офицера – достойный выбор

Все чаще курские выпускники выбирают профессию военного. Профессия офицера и служба Родине – это достойный выбор.

— Сейчас многие молодые люди мечтают об офицерских погонах. Для того чтобы получить офицерское звание, нужно с успехом закончить специализированный военный вуз, - говорит военком.

Набор на обучение в нашей стране осуществляют 35 вузов Министерства обороны. Главное, определиться с направлением, то есть решить для себя, офицером какого ведомства ВС РФ хочет стать парень.

— В настоящее время мы занимаемся отбором ребят в высшие военные учебные заведения, процесс этот будет длиться до мая месяца, - рассказывает Игорь Ясько.

Для поступления необходимо успешно пройти медицинскую комиссию, сдать ЕГЭ, физподготовку, пройти профессионально-психологический отбор. В некоторых вузах существуют и свои внутренние экзамены. Чем больше баллов наберет абитуриент, тем выше шанс поступить.

По итогам прошлого года по Центральному и Сеймскому округу Курска были отобраны 143 кандидата на поступление в образовательные учреждения высшего профессионального образования МО РФ и ФОИВ РФ. Их них поступили 40 человек.

Курские парни охотно выбирали Воронежскую Военно-воздушную академию, Михайловскую артиллерийскую академию, Военную академию РХБЗ. Поступить в военные вузы могут и девушки.

— В этом году во второй раз девочек принимает и Краснодарское высшее военное авиационное училище. Те, кто годен по состоянию здоровья и физическим возможностям могут пробовать туда поступать.

Для желающих поступить в военный вуз прием документов осуществляется до 1 апреля муниципальными отделами военного комиссариата Курской области. В Курске документы можно принести в военкомат Центрального и Сеймского округов, который расположен на проспекте Ленинского Комсомола, 8.