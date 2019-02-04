В Курске идет проверка по факту обрушения недостроя

Председатель комитета строительства Роман Денисов проверил информацию об обрушившейся кровле недостроенных жилых домов по 4-му Березовому переулку в Курске. Об этом ЧП "КП" уже писала.

Установлено, что причиной стало несоблюдение нормативно-технических требований при производстве работ по устройству стропильной системы. К счастью, жертв нет.

По предварительной информации, полученной Администрации Курска, работы на площадке не проводились более восьми лет. Мероприятия по консервации незавершенных строительством объектов не реализованы, разрешения на строительство этих домов и договора аренды на земельный участок нет. По факту случившегося направлен запрос в Администрацию Курска, будет проведена проверка, сказалив администрации региона.