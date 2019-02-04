Курянам показали "Чисто семейное дело"

В минувшие выходные курский драмтеатр представил зрителям клиническую комедию в двух действиях по пьесе британского драматурга и актера Рея Куни.

В предвкушении праздника… Приятные хлопоты, покупки, подарки, теплые поздравления. Вот и в центральной лондонской клинике накануне Рождества царит предпраздничная суета. Предстоит открытие большой конференции неврологов и проведение традиционного рождественского спектакля. И за это все отвечает врач Дэвид Мортимер. Вроде бы все шло по его идеальному плану. Но тут на пороге появляется его давняя возлюбленная и сообщает ему, что у них есть общий сын и он желает познакомиться с отцом. Катастрофа! Необходимо срочно искать выход из сложившейся ситуации. Чтобы сохранить брак, служебное положение, карьеру - герой вынужден бесконечно выкручиваться.

"Чисто семейное дело"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зрителей ждал каскад неожиданностей, сюрпризы с переодеваниями, ошарашенные коллеги, жены и любовницы, перепутанные родители, в общем – чисто семейное дело.

Популярный английский драматург-комедиограф Рей Куни специализируется на уморительных комедиях. Успех постановок по его пьесам предсказуем - драматург мастерски объединяет сюжетные анекдотичные хитросплетения с розыгрышами и шутками.

Автор пьесы - британский драматург Рей КуниФото: Светлана ВОЛКОВА

Постановка и музыкальное оформление спектакля принадлежат Руслану Ибрагимову (г. Санкт- Петербург).