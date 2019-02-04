2019-02-04T13:08:20+03:00
Экономика

Бюджетообразующее предприятие Курской области в 2018 году увеличило производство стали на 6,2%

Промышленность региона подводит итоги минувшего года
Ольга ДАНИЛОВА
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Значительная часть отгрузок железорудной продукции (около 65%) приходится на наиболее приоритетный внутренний рынокЗначительная часть отгрузок железорудной продукции (около 65%) приходится на наиболее приоритетный внутренний рынокФото: предоставлено пресс-службой
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Промышленность Курской области резюмирует результаты работы за минувший 2018 год. Одни из самых высоких показателей экономического роста продемонстрировало бюждетообразующее предприятие Курской области Михайловский ГОК.

Так, по итогам 2018 года производство стали здесь выросло на 6,2%. Такой результат в том числе был обеспечен увеличением производства чугуна на 12,6% до 3 млн тонн. При этом, доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж стальной продукции удалось сохранить на уровне 43%.

- В рамках стратегии по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью, в 2018 году нам удалось достигнуть рекордных за всю историю Компании объемов производства железорудной продукции высоких переделов.

На фоне устойчивого объема производства железной руды выпуск окатышей и ГБЖ/ПВЖ за 12 месяцев 2018 года вырос на 10,2% и 12,1% соответственно. В связи с этим доля отгрузок железной руды внешним потребителям снизилась до 19% с 26% годом ранее. Значительная часть отгрузок железорудной продукции (около 65%) приходится на наиболее приоритетный внутренний рынок, - прокомментировал ситуацию Андрей Варичев, генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест».

Если подводить общие итоги работы компании, то картина выглядит следующим образом.

Металлургическая продукция

• Производство чугуна в 4 квартале 2018 года сохранилось на уровне 3 квартала 2018 года (0,8 млн тонн). В 2018 году выпуск чугуна увеличился на 12,6% до 3 млн тонн в результате запуска ВРУ-5 (воздухоразделительная установка) на Уральской Стали.

• Объем выплавки стали увеличился на 7,5% до 1,3 млн тонн в 4 квартале 2018 года и на 6,2% до 5,1 млн тонн за 2018 год. Это связано, в основном, с ростом объемов производства и реализации товарной литой заготовки МНЛЗ-1 (машина непрерывного литья заготовок).

• Доля отгрузок стальной продукции HVA (с высокой добавленной стоимостью) по итогам года составила 43%. При этом за год увеличились объемы реализации листа HVA (+8,0%) и товарного SBQ (сортовой прокат премиального качества) HVA (+6,5%). В 4 квартале 2018 года доля отгрузок стальной продукции HVA составила 39%.

Железорудная продукция

• За 2018 год компания увеличила выпуск окатышей на 10,2% до рекордных 27,7 млн тонн.

• Объем производства ГБЖ/ПВЖ вырос на 12,1% по итогам 2018 г. до 7,8 млн тонн при увеличении на 10,3% в 4 квартале 2018 года.

• В результате повышения степени переработки железной руды доля окатышей и ГБЖ/ПВЖ в общем объеме поставок железорудной продукции компании составила 71% по итогам 2018 года против 61% за 2017 г.

• В 4 квартале 2018 года Металлоинвест произвел 10,3 млн тонн железной руды (железорудный концентрат и аглоруда). Увеличение объемов производства на 3,5% (здесь и далее сравнение с третьим кварталом 2018 года), в основном, обусловлено плановым снижением времени ремонтов и увеличением производительности оборудования. По итогам 2018 года было выпущено 40,4 млн тонн железной руды (+0,2% по сравнению с 2017 г.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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