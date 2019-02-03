Курские пожарные спасли десять человек

Сообщение о пожаре в многоэтажке Железногорска Курской области поступило от очевидца 3 февраля в 12.26. На место происшествия выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №11 районного центра.

Как выяснилось, пожар возник на первом этаже в двухкомнатной квартире. На момент прибытия спасателей из окна вырывались языки пламени и шел густой черный дым. Также соседи сообщили, что в квартире живет 44-летний мужчина-инвалид и он находится дома. Поэтому задачей номер один для огнеборцев было спасение человека – незамедлительно сформировали звено газодымозащитников, которые проникли внутрь горящего помещения и спасли железногорца. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи, с диагнозом «отравление продуктами горения» мужчину доставили в местную больницу.

Также огнеборцы приступили к спасению жильцов с верхних этажей, так как плотная дымовая завеса могла угрожать их здоровью.

- Многие жители стояли около открытых окон, самостоятельно они покинуть свои квартиры не могли, так как из-за горения пластика шел едкий черный дым, - рассказывает начальник пожарно-спасательной части №11 Железногорска Александр Квасов. – Всего вывели на свежий воздух с использованием специальных устройств «самоспасов» десять человек. Мы также оповестили жильцов, которым посоветовали, как правильно вести себя в этой ситуации, чтобы спастись.

Огнеборцы отметили, что во время спасательной операции сложности возникли из-за планировки коридорного типа – такое расположение квартир способствует быстрому распространению дыма.

После ликвидации огня, пожарные проветрили помещения многоэтажки, побеседовали с обеспокоенными жильцами. Предположительной причиной огненного ЧП могла стать неисправность холодильника, считают в МЧС.