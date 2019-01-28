Полураздетые курянки устроили снежный флешмоб

На странице одного из курских пабликов появилось видео курнок, вооруженных автомобильными щетками для чистки снега. Девушки в шортах и летних футболках танцуют и очищают от снега автомобиль на фоне вечернего города.

"Антиснежное" видео было снято в Северном микрорайоне Курска на проспекте Дериглазова. Сейчас оно активно набирает просмотры в сети.

Напомним, как уже сообщала "КП", до этого в Курске другая компания девушек провела флешмоб с катанием на сноубордах в купальниках.