2019-01-28T11:57:21+03:00
Общество

Полураздетые курянки устроили снежный флешмоб

"Горячее" видео набирает просмотры в сети
Светлана ВОЛКОВА
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Курянки не боятся морозаКурянки не боятся морозаФото: СОЦСЕТИ
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На странице одного из курских пабликов появилось видео курнок, вооруженных автомобильными щетками для чистки снега. Девушки в шортах и летних футболках танцуют и очищают от снега автомобиль на фоне вечернего города.

"Антиснежное" видео было снято в Северном микрорайоне Курска на проспекте Дериглазова. Сейчас оно активно набирает просмотры в сети.

Напомним, как уже сообщала "КП", до этого в Курске другая компания девушек провела флешмоб с катанием на сноубордах в купальниках.

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