2019-01-31T11:07:01+03:00
Общество

В Курске прокомментировали ситуацию с «минированием»

В мэрию пришло письмо с «печальной новостью»
Яна ШЕЛЕСТ
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Из мэрии вывели всех сотрудниковИз мэрии вывели всех сотрудниковФото: Из архива "КП"
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Как уже сообщала «КП», 30 января в Курске появились сообщения о минировании нескольких зданий, в том числе и мэрии. Началась эвакуация сотрудников, из нескольких детских садов и школ вывели детей. Сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.

Тем не менее, врио губернатора Курской области Роман Старовойт принял решение о введение в регионе режима повышенной готовности.

— С утра стали поступать ложные звонки. Все службы оперативно отреагировали. После проведения проверочных мероприятий угрозы не подтвердились. Просим курян сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к этой ситуации, - сказал глава региона.

Ситуацию с «минированием» в Курске прокомментировал заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов:

— На электронную почту администрации города Курска пришло письмо такого содержания: «Добрый день! Печальная новость для вас. Все государственные здания по всему городу заминированы, в том числе и ваше. Без эвакуации будут жертвы. Не делайте ошибок, либо прольется кровь». С учетом тех событий, которые произошли накануне в других регионах, мы быстро сориентировались. Врио губернатора Роман Старовойт принял решение ввести режим «Повышенная готовность». Была проведена эвакуация людей, здания осмотрели сотрудники спецслужб, Росгвардии, УМВД, кинологи. К счастью, сообщение не подтвердилось.

Замгубернатора также обратился к курянам с призывом проявлять бдительность и напомнил, что такие действия дезорганизуют общество.

— Телефонный терроризм – уголовно наказуемое преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За такое деяние можно получить максимальный срок лишения свободы до 10 лет, если будут жертвы и пострадавшие, и штраф до одного миллиона рублей, - подчеркнул Михаил Горбунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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