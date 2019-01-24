2019-01-24T15:51:29+03:00
Звезды

В курском драмтеатре устроят "Мистический полдень"

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Кино в театре"
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие пройдет 27 январяМероприятие пройдет 27 январяФото: предоставлено организаторами.
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27 января в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет показ третьей и заключительной части мини-сериала «Гоголь» от продюсерского центра Александра Цекало «Среда» и канала ТВ-3 – мистического детектива «Гоголь. Страшная месть» (16+), премьера которого состоялась в России 14 августа 2018 года. На этот раз гостей ждет предсеансовое мероприятие, окруженное ореолом таинственности – «Мистический полдень».

Трилогия «Гоголь» стала лауреатом фестиваля биографических фильмов в итальянском городе Болонья – «Biografilm-2018», завоевав приз зрительских симпатий, оставив позади популярные сериалы из США, Великобритании, Бразилии, Германии, Италии, Бельгии и других стран. В фильме звездный актерский состав: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артем Ткаченко.

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что-то. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

По доброй традиции, перед сеансом в фойе театра для наших зрителей будут организваны выставки. Свою экспозицию подготовит уникальная мастерица авторской куклы Татьяна Неверович. В ее коллекции есть, к примеру, куклы, изготовленные по мотивам песен, среди которых – «Моя бабушка курит трубку». Ее Баба Яга «чертовски» привлекательна: в желтой юбке и нарядной кофточке. Особый взгляд у Татьяны и на древнегреческую крылатую богиню, карающую за несправедливость – Немезиду. Личный мир фантазий и грез этой мастерицы, воплощенный в ее работах, создаст атмосферу мистики.

На размышления о сверхъестественном натолкнет и фотовыставка студентов Колледжа культуры с загадочным названием «По ту сторону». Также в фойе традиционно будет работать тематическая книжная выставка детской литературы от Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.

Перед фильмом на экране зрители увидят познавательный видеоролик о народной артистке СССР, лауреате двух Государственных премий – Инне Чуриковой.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах Драмтеатра и Филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

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