Курян приглашают посмотреть ВГИКовские фильмы

В субботу, 26 января, в рамках киноклуба «Другое кино в библиотеке», в целях поддержки и популяризации Международного фестиваля молодежных короткометражных фильмов ВГИК, пройдет показ пяти студенческих работ из его программы, объединенных творческой группой Курского кинофонда в подборку «ЭХО ВГИКа». Просмотр пройдет в Курской областной библиотеке имени Н.Н. Асеева в 16.00.

Международный фестиваль молодежных короткометражных фильмов ВГИК в 2018-ом Курская область принимала четвертый год подряд. Показы в нашем регионе проходили с 10 по 15 ноября, фестиваль собрал в около 4 тысяч зрителей более чем на 40 площадках. Впервые фильмы молодых авторов показывали в СНГ, а в нашей стране их увидели жители более двухсот городов России.

Обширная география придала особый вес призу зрительских симпатий: каждый зритель в регионах и за границами РФ мог проголосовать за понравившийся фильм. В голосовании после просмотра фильмов принимали участие и куряне. По результатам всероссийского опроса приз зрительских симпатий был присужден ленте «Точка бифуркации». И это полностью совпадает с предпочтениями жителей Курска. А вот кинозрители из Курской области своим правом голоса распорядились иначе: они признали лучшим фильм «Калифорния». Обе эти работы отмечены и профессиональным жюри форума в номинации «Лучшая кинопрограмма». Кроме этих двух фильмов, в библиотеке будет показано еще три разножанровые короткометражки, которые не оставят зрителей равнодушными. Все пять фильмов не были представлены на этой площадке во время проведения фестиваля ВГИК, поэтому сюда смело могут приходить те, кто здесь уже был в период ноябрьских показов.

Программа «ЭХО ВГИКа»

- «Точка бифуркации» (детектив, триллер, реж. - Леонид Гардаш. Россия, ВГИК, мастерская Владимира Хотиненко. Призы 38-ого фестиваля ВГИК: за лучшую кинопрограмму, зрительских симпатий).

Зачастую, мы, сами не зная того, совершаем поступки, которые приводят к неожиданным и подчас катастрофическим последствиям. Теория хаоса предполагает, что точка бифуркации - это такое состояние системы, когда самое малое воздействие может привести к кардинальной смене установившегося режима работы. В жизни человека, это момент или точка перелома, которая в корне меняет его судьбу. Шуточный розыгрыш стал для главных героев фильма – двадцатилетнего Артёма и, умудренного опытом, капитана полиции - их личной «точкой бифуркации».

- «Калифорния» (драма, реж. - Дастан Мадалбеков. Россия, ВГИК, мастерская Владимира Меньшова. Приз 38-ого фестиваля ВГИК за лучшую кинопрограмму).

Это современная история Московского парня, который увлекается рэпом. Его родители - мигранты из Средней Азии, точнее из Киргизии, но герой родился и вырос в Москве, потому он далек от традиций предков и любви к своей национальности. Парень мечтает улететь в Калифорнию, а отец хочет «вернуть» сына к Родине.

- «Девочка и Дерево желаний» (сказочная мелодрама, реж. - Александра Лупашко, Россия, ВГИК, мастерская В.В. Меньшова. Призы 38-ого фестиваля ВГИК: за лучшее исполнение женской роли, за лучшую работу звукорежиссера).

Cказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в

невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей.

- «Айгерим» (притча, реж. Малика Мухамеджан, Россия, ВГИК, мастерская А.А. Эшпая. Диплом 38-ого фестиваля ВГИК «За стирание грани между игровым и документальным кино»).

История без слов. Все 18 минут картины построены на восприятии звуков. Старик одиноко живет только своей работой, он стрелочник в отдаленной казахской степи. Единственное время, когда он чувствует себя счастливым - это ночь, когда он спит, и ему снится прекрасная девушка. Однажды недалёко от железной дороги старик видит автомобиль, внутри которого оказывается девушка из его снов.

- «Выпуск-97» (документально-игровой фильм, реж. Роберт Костарев Россия, ВГИК, мастерская Ю. М. Беленького, В.С. Калинина).

Посвящен последнему поколению двадцатого века. Рассказы и воспоминания ребят, выросших на стыке веков.

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