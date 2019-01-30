Мэр Курска и врио губернатора прокатились на общественном транспорте

30 января врио губернатора Роман Старовойт и мэр Курска Николай Овчаров "методом включенного наблюдения" познакомились с работой городского транспорта. Главы в сопровождении своих подчиненных прокатились на разных видах городского транспорта. Чиновники были замечены в маршрутке, троллейбусе и трамвае.

По всей видимости, руководство региона и города не часто пользуется услугами общественного транспорта, коли для того, чтобы узнать, как все работает на самом деле, им пришлось примерить на себя роль обычного пассажира.

К примеру, врио губернатора поинтересовался в маршрутке:

- И что, платят за проезд вот так, наличкой?

Выводы по результатам "рабочей поездки" будут сделаны позже.