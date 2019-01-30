В Курской области - один из самых высоких уровней инфляции в ЦФО

В декабре 2018 года годовая инфляция в ЦФО, как и в России, повысилась и составила 4,7% после 4,3% в предыдущем месяце (в России – 4,3% в декабре после 3,8% в ноябре соответственно). Вместе с тем сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на непродовольственные товары и относительно стабильная инфляция услуг, сообщили в ГУ Банка России по ЦФО на основе данных Росстата.

Среди регионов ЦФО наименьший уровень инфляции отмечен в Орловской области (4,0%), а наибольший - в Рязанской и Курской областях (6,0% и 5,7% соответственно). Значимым инфляционным фактором в Курской области стало закрытие производства на крупнейшем птицеводческом комплексе области «Белая птица» - это четвертый производитель в стране. Также в регионе уже в начале 2019 года выросли цены на многие другие товары и коммунальные услуги.

Ускорение инфляции в ЦФО в целом в основном связано с ростом цен на продовольственные товары (до 5,2% в декабре с 4,1% в ноябре). Быстрее всего дорожали в России мясо птицы, яйца, макароны и крупы. Также продолжился рост цен на некоторые фрукты и овощи.

Вместе с тем цены на ряд овощей и фруктов – свеклу, яблоки, свежие огурцы и помидоры, а также на фруктовые соки, гречку и хлопья из злаков, некоторые виды рыбы – замедлили рост. Динамику цен на эти товары сдерживало, в том числе, расширение их внутреннего предложения.

Мясо птицы и яйца подорожали во всех регионах ЦФО, но больше всего в Курской и Тамбовской областях (птица) и в Ивановской и Рязанской областях (яйца). Производители объясняют рост цен подорожанием кормов и издержками на энергоресурсы, упаковочные материалы, а также снижением веса и поголовья птицы в 2018 году. Кроме того, несколько крупных предприятий округа сократили свои производственные мощности. Поэтому исчез излишек птицы на продовольственном рынке ЦФО, а спрос на курятину сохранился.

Фрукты - апельсины, бананы и груши - дорожали в основном из-за ослабления рубля. Подорожание таких овощей, как капуста, картофель, морковь и лук, во многом связано с сокращением урожая 2018 года из-за засушливого лета.

В то же время уже в IV квартале потребительские цены начали подстраиваться к повышению налога на добавленную стоимость (НДС), базовая ставка которого выросла с 2019 года до 20% с 18%, отмечает источник.

В начале этого года некоторое ускорение инфляции в ответ на повышение НДС в первую очередь затронет непродовольственные товары.