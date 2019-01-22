Курский «Экопатруль» положительно оценил работу завода «Мираторга»

Участники «Экопатруля», созданного КРОО «Общество охраны природы», посетили завод, чтобы на его примере оценить потенциальное воздействие на экологию и здоровье человека строящейся в Октябрьском районе мясохладобойни «Мираторга».

Холдинг активно инвестирует в поддержание высокого уровня экологической безопасности своих предприятий: вложения в обеспечение эффективной работы очистных сооружений «СК Короча» в 2018 году составили 39 миллионов рублей. Эффективность очистки стоков на предприятии составляет 98%, что на выходе позволяет получить воду качества рыбохозяйственного назначения.

В «СК Короча» реализована система фактически безотходного производства - глубина переработки сырья на предприятии составляет более 97%. Порядка трети отходов завода идет во вторичную переработку. На основе осадков с иловых карт, предприятие получает ценные органические удобрения, которые впоследствии вывозятся на поля агрохолдинга для повышения плодородия сельхозземель. На удобрения получен сертификат, подтверждающий соответствие нормативным документам. Отходы, не подлежащие вторичной переработке, передаются специализированным организациям, имеющим разрешения на утилизацию.

Предприятие ежегодно подвергается тщательнейшим проверкам Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора – согласно данным проверок завод соответствует всем экологическим нормам РФ.