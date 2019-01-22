2019-01-22T12:27:54+03:00
Общество

Курский «Экопатруль» положительно оценил работу завода «Мираторга»

Эксперты изучили систему экологической безопасности предприятия по убою и переработке свинины «СК Короча»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Участники «Экопатруля», созданного КРОО «Общество охраны природы», посетили завод, чтобы на его примере оценить потенциальное воздействие на экологию и здоровье человека строящейся в Октябрьском районе мясохладобойни «Мираторга».

Холдинг активно инвестирует в поддержание высокого уровня экологической безопасности своих предприятий: вложения в обеспечение эффективной работы очистных сооружений «СК Короча» в 2018 году составили 39 миллионов рублей. Эффективность очистки стоков на предприятии составляет 98%, что на выходе позволяет получить воду качества рыбохозяйственного назначения.

В «СК Короча» реализована система фактически безотходного производства - глубина переработки сырья на предприятии составляет более 97%. Порядка трети отходов завода идет во вторичную переработку. На основе осадков с иловых карт, предприятие получает ценные органические удобрения, которые впоследствии вывозятся на поля агрохолдинга для повышения плодородия сельхозземель. На удобрения получен сертификат, подтверждающий соответствие нормативным документам. Отходы, не подлежащие вторичной переработке, передаются специализированным организациям, имеющим разрешения на утилизацию.

Предприятие ежегодно подвергается тщательнейшим проверкам Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора – согласно данным проверок завод соответствует всем экологическим нормам РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«На моих глазах насиловали заключенных лопатой»: Фотограф Лошагин рассказал, как платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность»
Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены-фотомодели, раскрыл жуткие тайны ИК-54 [видео, эксклюзив "КП"]
Новости 24
Курского зека осудили за экстримизм
В Курске на пожаре погиб 47-летний мужчина
Под Курском сгорела «Приора»
Ушел из жизни Игорь Селиванов – создатель курского ТЮЗа
На курскую пенсионерку упала ледяная глыба с крыши храма
В 2018 году из Курской области выдворили сто иностранцев
Курян предупреждают о тумане
Бывший губернатор Курской области выслушает граждан
Под Курском нашли мину
В Курской области подтвержден 31 случай заболевания гриппом
В Курске грабитель ударил ножом женщину-оператора АЗС
За выходные в Курской области задержан 21 пьяный водитель
В курской филармонии пройдет крещенский концерт
В Курске проходит «горячая линия» по качеству молочной продукции
Курянина обвиняют в краже из офиса
В Курске пытаются сохранить старинный мещанский дом
В Курске под мостами сломался автобус
Роман Старовойт отказался от подарков
Под Курском сгорела дача
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%