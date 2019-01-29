Покатушки на крыше с ветерком обернулись для курянина штрафом

28 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой водитель отечественной легковушки перевозил на крыше своего автомобиля пассажира. Сотрудники полиции быстренько установили, что водителем является 21-летний курянин. Парня разыскали, вызвали в отдел и привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ — «Нарушение правил перевозки людей»

Молодой человек полностью признал свою вину и пообещал, что подобного больше не повторится. Полицейские напоминают курянам, что подобное катание может привести не только к серьезным травмам, но и к летальному исходу пассажира, а также стать причиной дорожно-транспортных происшествий с участием сторонних лиц.

Сотрудники курской Госавтоинспекции просят жителей города не оставаться равнодушными и обо всех фактах правонарушений сообщать круглосуточно по телефонам дежурной части 36 70 01, 36 70 02. Также можно оставить обращение на официальном сайте Госавтоинспекции.