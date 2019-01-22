Эпидемия гриппа уже на пороге Курской области: что делать, чтобы не заболеть

Грипп на пороге

Каждый год кривая заболеваемости резко растет в начале февраля. Пока по данным медиков ситуация в регионе в целом более-менее благополучная. По области за неделю в области зарегистрировано 4759 случаев ОРВИ и гриппа. Среди обратившихся за медицинской помощью в основном дети – 70,1% всех случаев за неделю.

В основном курян осаждают вирусы негриппозной этиологии. Но в области уже зарегистрировано 35 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, и кривая растет.

На границе усилили контроль

По данным ВОЗ с начала этого года в странах Северного полушария продолжает регистрироваться рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, активность вирусов гриппа возрастает. В структуре вирусов гриппа превалирует грипп А(Н1N1)09.

Активность вирусов гриппа продолжает расти в странах Европы, особенно в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции, где зарегистрировано их широкое распространение.

В Грузии, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний этой страны, по состоянию на 11 января 2019 года, отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу, где в настоящее время зарегистрировано 162 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом А(Н1N1)09, в том числе с 15-ю летальными исходами.

По данным Минздрава Украины, с начала эпидемического сезона по состоянию на 10 января зарегистрировано 25 летальных случаев от лабораторно подтвержденного гриппа (А(Н1N1)09). Никто из умерших не был привит.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки на сопредельных с Российской Федерацией территориях, в целях обеспечения санитарной охраны территории Российской Федерации Управлением Роспотребнадзора по Курской области усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок и обращает внимание на важность вакцинации против гриппа.

Берегитесь осложнений

Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно контагеозны (заразны).

При ОРВИ - острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологий и заболеваниями иммунной системы.

Прививка не защитит от ОРВИ, ешьте больше цитрусовых и рыбы

Лучшая защита от гриппа - иммунизация. Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает.

Для того чтобы предупредить заболевание необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе

Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину морковь со сметаной, изюмом или курагой.

При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску.

Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. К тому же заболевший человек заражает окружающих.

Поэтому необходимо при первых признаках заболевания обратиться к врачу.