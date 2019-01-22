2019-01-22T13:50:16+03:00
Спорт

Экс-полузащитник сборной России Григорьев приступил к тренировкам с курским "Авангардом"

Это будет не последнее "усиление" курян
Ольга ДАНИЛОВА
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Григорьев - воспитанник липецкого футболаГригорьев - воспитанник липецкого футболаФото: СОЦСЕТИ
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Максим Григорьев присоединился к «Авангарду» в Турции и начал тренировки с курянами. Ожидается, что контракт с ним сине-белые подпишут уже в самое ближайшее время.

Максиму 28 лет, он воспитанник липецкого футбола. Карьеру начал в московском «Спартаке», выступал за «Ростов», столичный «Локомотив», «Оренбург» и «Урал». В сборной России Григорьев дебютировал 14 ноября 2012 года в матче против США, заменив на поле Федора Смолова. В составе национальной команды Григорьев провел 4 матча. С 2018 года Григорьев играл за «Балтику». Переход Максима в курский клуб станет очень важным, но, как ожидается, не последним усилением курян. Пополнение в игровом составе было анонсировано президентом клуба Николаем Волокитиным после встречи команды с Романом Старовойтом.

Напомним, вмешательство врио губернатора Курской области помогло стабилизировать финансовую ситуацию в клубе, погасить текущие долги и профинансировать сборы и предстоящие игры в первенстве страны. В феврале «Авангард» сыграет на кубок ФНЛ – эти игры пройдут на Кипре, а выступления в Чемпионате России куряне возобновят 3 марта на выезде в рамках 25 тура. Любопытно, что куряне встретятся именно с калининградской «Балтикой»

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