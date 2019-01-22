В курском парке Дзержинского нашли опасные детские горки и сохнущие деревья

В парках имени Дзержинского и Героев гражданской войны (Бородино) в Курске по обращениям активистов областная прокуратура проверила выполнение работ в рамках программы формирования городской среды и состояние зон отдыха. Надзорное ведомство подтвердило информацию общественников о недостатках.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что работы по благоустройству парка имени Дзержинского в 2018 году завершены с нарушениями сроков контракта. Контрольно-счетная палата региона обнаружила сохнущие деревья и кустарники и участки просаженного асфальта. Ничего подобного не заметили специалисты департамента строительства и инвестиционных программ Курска, когда принимали объект, отмечают общественники. Также прокуратура обнаружила "опасную зону приземления" около горки на детской площадке. Здесь были установлены бордюры с острыми выступами и другие опасные элементы. Это нарушает требования п. 4.3.26.5 ГОСТ Р «52169-2012». Прокуратура в конце ноября направила представления в департамент строительства и инвестиционных программ Курска и подрядную организацию об исправлении недочетов.

После совместной инспекции представителей прокуратуры и комитета экологической безопасности и природопользования Курска выявлены недочеты содержания мест общего пользования в парке Героев гражданской войны (Бородино). Здесь частично нет тротуарной плитки, есть неровности покрытия, отсутствие баскетбольной сетки, опасное состояние грунта на детской площадке, недостаток освещения, сломанные лавочки. После того как администрация Курска получила прокурорское представление, власти убрали мусор, спрятали оголенные провода, частично восстановили освещение.

- Парк Бородино планируется привести в порядок за счет средств программы благоустройства, – сказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Анна Коновалова. – По официальной информации это произойдет в период с 2019 по 2022 годы. Конечно, куряне хотели бы получить более точную информацию. Тем более что для жителей областного центра парк Бородино – одно из мест притяжения. Здесь часто проходят концерты оркестров и музыкальных групп, старшее поколение с удовольствием посещает танцевальные вечера на открытой площадке, малыши любят игровые зоны. Здесь отдыхают и занимаются физкультурой, общаются и просто гуляют. Парк Бородино объединяет все поколения курян. Учитывая значимость зеленой зоны, нужны широкие общественные обсуждения проекта реконструкции этого парка, как, впрочем, любой общественной территории, которую благоустраивают за государственные средства, и обязательная экспертиза представителей обществ инвалидов на предмет организации доступной среды.

В октябре и декабре 2018 года член Центрального штаба Светлана Калинина побывала в скверах и парках Курска. Много замечаний было сделано по поводу темпов и качества работ в парке имени Дзержинского и сквере «Гулливер» в северо-западном микрорайоне, состояния парка Бородино. Подрядчик, работавший в «Гулливере», оштрафован. Решается вопрос о внесении его в список недобросовестных поставщиков услуг.