2019-01-19T16:59:29+03:00
Общество

Более 12,6 тысяч курян окунулись в крещенские проруби

В Коренную пустынь приехали более семи тысяч человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Коренную пустынь посетили более семи тысяч человекКоренную пустынь посетили более семи тысяч человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Православный праздник Крещение и традиционные купания в ночь с 18 на 19 января прошли без происшествий, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. Места массовых купаний посетили более 12,6 тысяч человек.

В Коренную пустынь приехали более семи тысяч паломников. В Курске окунулись в проруби около 1,7 тысяч человек, в Курском районе – более тысячи. Пик наплыва паломников отмечался с 00.00 до 02.00. Только за эти два часа на купелях было зарегистрировано порядка семи тысяч человек.

Напомним, что в Курской области было оборудовано 48 мест для купаний. За безопасностью курян следили более 400 человек - спасатели, полиция, медики. Было задействовано 150 единиц техники – автомобили, катера лодки и водолазное оборудование.

Нарушений порядка, а также угроз для жизни людей на водоемах зарегистрировано не было. Четыре раза медики оказали курянам помощь на месте. Три человека получили ушибы, одна женщина – обратилась к медикам с повышенной температурой.

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