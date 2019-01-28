2019-01-28T15:02:35+03:00
Общество

Сотрудники МГОКа получили более 3,7 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение

Также здесь продлены выплаты семьям, имеющим маленьких детей
Ольга ДАНИЛОВА
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На предприятии заботятся о своих сотрудникахНа предприятии заботятся о своих сотрудникахФото: предоставлено пресс-службой
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В рамках Всероссийского отраслевого конкурса «Предприятие высокой социальной эффективности», который проводит Ассоциация работодателей горно-металлургического комплекса России (АМРОС) совместно с Центральным советом горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), коллективный договор курского предприятия Михайловского ГОКа неоднократно признавали одним из лучших. И это не случайно.

Как известно, коллективный договор - основной документ, регулирующий социально-трудовые отношения на предприятии. И в 2018 году на предприятии в рамках колдоговора шла системная работа по повышению технического уровня и эффективности основных производственных фондов.

Все запланированные социальные программы на предприятии выполнены. А направлены они, прежде всего, на повышение качества жизни не только сотрудников предприятия, но и их детей, а также ветеранов комбината. Так, в минувшем году выделено 3 724 путевки на санаторно-курортное лечение. Многие сотрудники получили материальную адресную помощь, организовано горячее питание, коллектив имеет возможность участвовать в спортивных и культурных мероприятиях. Продлены выплаты работникам при рождении детей и в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Расходы на охрану труда на Михайловском ГОКе в минувшем году выросли на 20%.

А в рамках Стратегии развития компании «Металлоинвест», куда входит МГОК, были реализованы перспективные инвестиционные проекты в области повышения качества и объемов продукции. В частности дан старт нескольким проектам - строительству дробильно-конвейерного комплекса в карьере, внедрению технологии тонкого грохочения на обогатительной фабрике, реконструкции обжиговой машины №3.

На предприятии реализованы корпоративные проекты повышения квалификации и вовлеченности сотрудников. За достигнутые успехи 1484 сотрудника получили награды разного уровня.

- Комиссия отметила успешное выполнение условий коллективного договора. Это положительно отражается на морально-психологическом климате в коллективе и благосостоянии работников, - отметил председатель профсоюзного комитета предприятия Игорь Козюхин.

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