2019-01-28T14:30:44+03:00
Общество

Под Курском доброволец и уличком спасли мужчину на пожаре

На днях их наградили грамотами
Ольга ДАНИЛОВА
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Наиля и Игорь вытащили мужчину из задымленного домаНаиля и Игорь вытащили мужчину из задымленного домаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Уличком Фатежа и добровольный пожарный спасли от гибели своего соседа: огненное ЧП произошло в одном из частных домов районного центра.

Во второй половине дня уличком Наиля Локтионова обходила вверенную ей территорию – три улицы. Параллельно раздавала квитанции по оплате услуг ЖКХ. Подойдя в дому на Почтовом переулке, женщина увидела, что из-под крыши идет густой дым. Хрупкая женщина попробовала открыть калитку, но сил не хватило.

- Увидела задымление в окне. Сразу вызвала пожарных. Начала созывать соседей. Но к соседям я не достучалась. По верхней улице шел мужчина. Я окрикнула его, чтобы он посмотрел, есть ли кто в доме. И мы с ним вместе пошли, - рассказывает Наиля.

Тем самым случайным прохожим был Игорь Анпилогов, который уже более шести лет является и пожарным-добровольцем.

- Дверь выбил – оттуда дым в глаза. Шапкой закрылся. Зашел в дом, споткнулся обо что-то. Смотрю – а это человек. Потащил его к уличной двери, - вспоминает подробности того дня Игорь.

Никаких мыслей об опасности добровольца не посещали, главное – спасти человека, признался позже мужчина.

Вытащив пострадавшего на свежий воздух, Наиля и Игорь стали приводить его в сознание, оказывать первую помощь. Спустя несколько минут курянин пришел в себя.

- Пострадавший мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в Фатежскую ЦРБ. Осмотр показал, что ожогов он не получил, отравления угарным газом у него не зафиксировано. Благодаря местным жителям, помощь подоспела вовремя, - говорит Роман Чаплыгин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам.

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