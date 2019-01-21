В Курске пройдет «Парад звезд 80-х»

8 марта в драмтеатре Курска пройдет грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого являются солистами настоящих («золотых») составов ретро-коллективов! Причем все солисты поют только в живую! В России нет больше аналогичных проектов.

В этом году впервые участие в проекте принимает легенда, любимец миллионов, Заслуженный артист России, Сергей Беликов (экс-солист ансамблей «Самоцветы», «Веселые ребята», «Аракс»). «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник» и многие другие шлягеры, слушая которые невозможно сдержать слез, в исполнении мэтра эстрады прозвучат в драмтеатре Курска. Сергей Беликов вместе с экс-солистом ВИА «Синяя птица» Евгением Войновым, с экс-солистом ВИА «Песняры» Анатолием Кашепаровым, экс-солистом ВИА «Поющие сердца», «Голубые гитары», «Доктор Ватсон» Владимиром Куклиным 8 марта «взорвут» Курск, обещают организаторы.

Прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник», “Мой адрес — Советский Союз”, “Ночная гостья”, «Все, что в жизни есть у меня», «Не надо печалиться», «Не забывай», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Три аккорда», «Не уходи», “Вологда”, “Беловежская пуща”, «Алеся», “Мир не прост”, «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается», “Кто тебе сказал”, “Листья закружат”, «Льет ли теплый дождь», «Эти глаза напротив», «Птица счастья завтрашнего дня», «Облака в реке», «В краю магнолий», “Очарована, околдована”,“Сиреневый туман” и многие другие.

Начало концерта в 19-00.

Телефоны для справок: 8-910-051-50-80, 8-952-492-33-18.