В Курске назвали причину обрушения перекрытия в школе

Как «КП» сообщала ранее, 19 января днем в Курске на проспекте Клыкова при строительстве школы обрушились перекрытия четвертого этажа. На стройке никто не пострадал.

По поручению врио губернатора Романа Старовойта для оценки ситуации на место происшествия незамедлительно выехала комиссия под руководством заместителя губернатора Курской области, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова.

Осмотрев место ЧП совместно с председателем комитета строительства Романом Денисовым и руководителем Государственной инспекции строительного надзора по Курской области Татьяной Березниковой, комиссия пришла к выводу о том, что при заливке бетона не выдержала подпорная стойка смонтированной опалубки.

— В ходе производства работ по заливке перекрытия четвертого этажа по предварительным данным не выдержала подпорная стойка смонтированной опалубки, что привело к лавинному обрушению всей конструкции на площади более 400 квадратных метра, - отметил Роман Денисов.

Напомним, школа на проспекте Клыкова строится на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость объекта составляет 800 млн рублей. Окончание строительства запланировано на декабрь 2020 года. В октябре 2018 года Роман Старовойт посетил объект с инспекцией. Врио губернатора отметил, что школу лучше сдать в эксплуатацию к сентябрю, так как район очень большой и ни одного учебного заведения в нем нет.