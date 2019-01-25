В Курске в рамках "Кино в театре" показали мастер-класс по капоэйра

Тематическое мероприятие в рамках культурно-просветительского проекта «Кино в театре» - "ВЕСЕЛОЕ ТУРНЕ" прошло в минувшие выходные в драматическом театре им. А.С. Пушкина.

Здесь показали детский фильм «Красная шапочка. Онлайн» (6+). По доброй традиции перед сеансом в фойе театра юных зрителей встречали занимательные мастер-классы «Веселое турне», участвуя в которых ребята смогли почувствовать себя настоящими путешественниками.

Подобные меропряития в Курске проходят каждые выходныеФото: Светлана ВОЛКОВА

Мастер-класс «Увлекательный английский» от детской студии был рассчитан на любой уровень. Педагог показал, что можно играть на английском языке без "трудностей перевода".

Но, пожалуй, одним из самых увлекательных были эстафета и презентация от Российского центра капоэйры - национального бразильского боевого искусства на стыке с танцами, а больше похожего на брейк-данс. Мастер-класс провел приглашенный мастер из Бразилии, ученик легендарного местре (мастера) Суассуны, профессор Велвис.

Мастер-класс в фойе театраФото: Светлана ВОЛКОВА

Также в фойе театра прошел «Декоративный вояж»: мастера по декоративно-прикладному искусству помогли зрителям своими руками создать частичку культуры разных стран.

А также здесь развернулась книжная выставка детской литературы от Курской областной научной библиотеки им. Асеева. В литературной викторине участники смогли выиграть книги.

Очередное мероприятие в рамках проекта "Кино в театре" пройдет 27 января.