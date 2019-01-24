На МГОКе отметили победителей Спартакиады-2018

Итоги Спартакиады-2018 подвели на предприятии компании «Металлоинвест» Михайловском ГОКе, здесь чествовали команды-победителей и ведущих спортсменов.

- Хочу выразить слова благодарности всему нашему спортивному сообществу. Вы составляете основу коллектива Михайловского ГОКа. Дорогие друзья, я вас поздравляю, желаю вашим семьям здоровья, благополучия и процветания нашему предприятию, - сказал Владимир Батюхнов, директор по социальным вопросам ПАО «Михайловский ГОК».

Победителями Спартакиады по итогам 2018 года стали коллектив рудоуправления и ветераны МГОКа. Второе место – у сборной двух автотранспортных коллективов и центральной лаборатории электротехники и метрологии. На третьем - железнодорожники и управление технического контроля.

В общей сложности Спартакиада проходит по 18 видам спорта с участием всех подразделений предприятия, дочерних подразделений и ветеранов.

Занятия спортом давно стали семейным досугом для многих сотрудников МГОКа.

Александр Токмаков заливщик металла ФЛЦ УПЗЧ ПАО «Михайловский ГОК», занимается спортом с детства:

- В этом году наша маленькая дочь тоже приняла участие в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». Работаю на МГОКе, но это не мешает участвовать в соревнованиях. Обязательно надо заниматься спортом, конечно, не в ущерб работе. Спасибо руководству, которое поощряет нас, отпускает на соревнования и привлекает к спортивной жизни.

Ветеранам МГОКа занятия спортом помогают не только держать себя в форме, но и ощущать свою причастность к жизни коллектива. Так, в минувшем году команда ветеранов впервые заняла первое место.

Поздравляя коллег с победами, главный инженер МГОКа Александр Козуб подчеркнул важность работы, которая проводится компанией в области спорта для Железногорска:

- Популярность спорта у нас на комбинате набирает обороты. Это ясно по тому, как на стадионах, спортплощадках и на лыжне мы видим наших работников с семьями, с детьми и внуками. Компания Металлоинвест вместе с Михайловским ГОКом организовывает соревнования, принимает участие в реконструкции спортивных объектов города.

Глава Железногорска Дмитрий Котов поблагодарил руководство компании за совместную работу в области развития и популяризации спорта среди жителей «города горняков»:

- Спасибо за тот труд и за ту работу, которую мы с вами проводим вместе для того, чтобы наша молодежь и наши дети могли заниматься в самых различных спортивных учреждениях. А они у нас есть, и появляются новые. Спасибо вам огромное, я искренне желаю всем здоровья, новых достижений, как производственных, так и спортивных

Одним из ярких спортивных событий для регионов присутствия Металлоинвеста всегда являются корпоративные зимние и летние спартакиады Компании. А строительство и реконструкция спортивных объектов, поддержка детских секций и талантливых детей компания ведет в рамках многолетнего социального партнерства с регионом.