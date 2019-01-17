Курянам вернут деньги за вывоз мусора

До 1 февраля «Спецавтобаза по уборке города Курска» обязана сделать перерасчет населению по плате за вывоз мусора за декабрь 2018 года, сообщили в администрации региона. Такое предписание региональному оператору, обслуживающему северо-восточную часть области, выдала государственная жилищная инспекция. Что касается регионального оператора юго-западной зоны «Экопола», он выполнил обязательства и изменил норматив накопления, благодаря чему снизилась плата для населения, сазали в администрации.

– Приказ комитета ЖКХ и ТЭК по распоряжению врио губернатора о снижении нормативов по вывозу мусора был подписан месяц назад. И до этого велась подготовительная работа со всеми службами. Времени было достаточно, поэтому сложившаяся ситуация – это нарушение. В Спецавтобазе говорят, что не успели сориентироваться. Мы эту позицию не поддерживаем. Будет наказано и само предприятие как юридическое лицо, и его руководство как должностные лица, – сообщил замгубернатора Алексей Смирнов.

При этом сумма штрафа для должностных лиц может составить от одной до двух тыс. рублей, для юридического – от 10 до 20 тыс. рублей. Кроме того, ответственные могут быть дисквалифицированы до трех лет.

Алексей Смирнов направил результаты проверки на имя главы города Курска Николая Овчарова.

– Муниципальное образование является учредителем САБ и обязано принимать меры. В устной беседе Николай Иванович заверил, что нарушения будут устранены в кратчайшие сроки, – сообщил замгубернатора.

Платежные документы жители региона получат в третьей декаде января. 2 февраля госжилнспекция проверит исполнение «Спецавтобазой по уборке Курска» предписания.