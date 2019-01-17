В Курской области из-за пожара на улице остались шесть семей

16 января средь бела дня в поселке Хомутовка на улице Лазурной загорелся деревянный многоквартирный дом, в котором проживало семь семей. На место ЧП оперативно приехали пожарные, сотрудники полиции, работники газовой службы и электросетей. Огонь тушили более 30 человек, также было задействовано 12 единиц техники.

Огонь тушили более 30 человек и 12 единиц техники

В результате пожара дом постройки 1939 года сгорел почти полностью. Из людей никто не пострадал, однако без крова над головой оказались шесть семей, в том числе и одна многодетная. Всю ночь на месте работала испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой устанавливали причину возгорания.

На месте ЧП по поручению Романа Старовойта приехала специально созданная комиссия администрации Курской области во главе с заместителем председателя комитета региональной безопасности Дмитрием Степановым.

Всю ночь на месте работала испытательная пожарная лаборатория

Пострадавших хотели временно разместить в здании районной больницы, где были созданы все необходимые для проживания условия. Но все они отказались, поскольку расселились у родственников.

— Мы планируем в ближайшее время, как только люди придут в себя провести с ними встречи, услышать их просьбы и пожелания. Сейчас прорабатывается вопрос об оказании финансовой помощи из резервного фонда главы региона, - сказал Дмитрий Степанов.

Администрация Хомутовского района решает вопрос о предоставлении пострадавшим жилья.