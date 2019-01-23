В курском Парке Пионеров обустроили безопасную горку

Снежная зима стала настоящим подарком для курян. Отрадно, что большую часть времени семьи с детьми стали проводить на свежем воздухе. Любители активного отдыха предпочтение отдали горкам. Но далеко не все склоны в Курской области подходят для катания на тюбингах, санках и ледянках. Холмистая местность Крутого лога и вовсе стала причиной серьезных травм, которые получили куряне при катании.

Безопасный отдых превыше всего. Особенно, когда дело касается детей. Uлавам городских округов и муниципальных районов предложили обустроить места для катания детей на горках в парках, скверах и площадях.

23 января одной горкой в городе Курске стало больше. В парке Пионеров сотрудники Аварийно-спасательной службы Курской области обустроили безопасное место для отдыха не только детей, но и взрослых.

– Эта горка будет совершенно безопасной: высота около 2,5 метров, пологий склон, обустроим место для захода. Снег мы используем абсолютно чистый, мы не собираем его с дороги, – рассказывает начальник Аварийно-спасательной службы Курской области Геннадий Бахтояров. – До конца зимнего сезона мы будем следить за этой горкой, чтобы она оставалась безопасной. И отдыхающие должны помнить о мерах безопасности, напоминаю родителям – не оставляйте детей без присмотра.

Также в Курске под особый контроль взяты места отдыха на Ермошкином озере в Сеймском округе. Планируется обустроить горки в парке Боева дача.

Идею безопасного отдыха поддержали и в районах Курской области. В Медвенском, Щигровском, Золотухинском и Поныровском районах уже открыты такие горки. По словам глав этих районов, такой вид досуга пользуется спросом.