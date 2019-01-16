Выгодно ли Корпорации «Гринн» собственное банкротство?

Как сообщает ИА «Секунда» http://sekunda.media/stati/1962-korporatsiya-grinn-bankrotit-sama-sebya, недавно стало известно о намерении воронежской компании "Инициатива" обратиться в арбитражный суд с иском о признании АО "Корпорация "ГРИНН" банкротом. Об ухудшении финансового состояния империи курского бизнесмена Николая Грешилова говорят не первый месяц. История с надвигающимся банкротством выглядит вполне логичной. Но, если разбираться в деталях, вся эта история выглядит очень странно. Долг компании перед "Инициативой" составляет всего лишь 1 миллион рублей. С трудом верится, что «ГРИНН» допустит банкротство корпорации из-за такой незначительной суммы и не погасит ее.

Любопытно, что инициатором процедуры банкротства является именно эта фирма. Дело в том, что в 2007-2009 годах 96% акций "Инициативы" принадлежали как раз корпорации "ГРИНН". Основным видом деятельности фирмы является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Сейчас ее учредитель - Любовь Медведева, зарегистрированная как ИП в городе Курске.

"Инициативе" принадлежит участок земли в Воронеже на бульваре Победы,38, где построен супермаркет "Линия". Представитель компании пояснил изданию "Абирег", что помещение сдается "ГРИННу" в аренду.

По данным информационного агентства, в «ГРИННе» отрицают зависимость Медведевой от корпорации. Впрочем, в корпорации упорно отрицают и слухи о своем бедственном финансовом положении. Тем временем в распоряжении редакции информационного агентства оказались документы, подтверждающие тот факт, что деятельность компании убыточна, а сумма убытка огромна. При этом убыток корпорации "ГРИНН" в первом полугодии 2018 года мог превысить 1 млрд рублей.

Если взглянуть на финансовый отчет компании за 9 месяцев 2018 года, то ситуация выглядит абсолютно понятной. Выручка составила 21 млрд 540 млн руб, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2,349 млрд руб, что составляет около 10%. Выручка падает и в третьем квартале 2018 года. При этом валовый доход падает еще быстрее. Если выручка снизилась на 9,8%, то валовый доход - на 19,4% (1,23 млрд рублей) и составляет 5 млрд 168 млн руб. Лишь только за третий квартал корпорация по сравнению с прошлым годом потеряла почти 0,9 млрд валового дохода.

А теперь самое интересное. Общая сумма кредита корпорации, по некоторым данным, составляет 23 млрд рублей. Сумма процентов к уплате по кредитам составляет 2 млрд 082 млн. Это около 40,3% от валовой прибыли. Сумма процентов к уплате по отношению к выручке составляет 9,7%. Оба этих соотношения являются критическими. При таких показателях организация не может нормально работать, так как заработанный доход направляется на уплату процентов. И если за первое полугодие сумма убытка корпорации составила 1,049 млрд руб, то за 9 месяцев цифра выросла до 1,457 млрд. Из-за снижения выручки и доходов сумма убытка продолжает увеличиваться.

Отрицательная динамика прослеживается и в имущественном положении "ГРИННа". Активы организации снизились на 2,47 млрд руб., а краткосрочная задолженность выросла на 0,67 млрд руб. Снижается и собственный капитал организации - на 408 млн.руб.

Напряженными остаются и отношения с кредиторами и банками. Сумма по долгосрочным заемным средствам снизилась на 1,464 млрд.руб., а по краткосрочным заемам увеличилась на 1,387 млрд.руб. Это значит, что сумма задолженности из долгосрочной перешла в краткосрочную, то есть организация погасила долгосрочный кредит, а взяла краткосрочный. Что может свидетельствовать о том, что корпорацию стали кредитовать на худших условиях, вместо долгосрочных кредитов предоставляют только краткосрочные, а значит, ей не доверяют. И это при том, что банки до последнего шли навстречу корпорации: брали в залог даже телефонные и канализационные сети, тротуарную плитку и эскалаторы, то есть то имущество, которое сложно будет перепродать.

При таких показателях будущее "ГРИННа" выглядит бесперспективным. Несколько

лет корпорация работает в убыток. Если в 2016-м году он составлял 463 млн, то за 9

месяцев 2018-го - 1,5 млрд. Сейчас корпорация не может возвращать не только кредиты, но даже проценты по ним.

И вот теперь грядущая процедура банкротства от фирмы, акциями которой "ГРИНН" владел 96% акций. При этом процедура такова, что компания, первой заявившая о намерениях банкротить, сама же вправе назначать конкурсного управляющего. Если ООО "Инициатива" по-прежнему аффилирована с корпорацией "ГРИНН", то далее вероятна следующая схема - назначение арбитражного управляющего, который будет рапродавать имущество аффилированным структурам. Он единолично распоряжается имуществом, которое вполне вероятно уйдет заинтересованным лицам по заниженной цене.

Напомним, в самой корпорации уже пояснили, что ООО "Инициатива" не подконтрольна "ГРИННу". По документам Любовь Медведева является единственным учредителем. Но вот вопрос: как и при каких обстоятельствах прописанная в Курске Медведева стала владельцем "Инициативы"?

Связь между Медведевой и корпорацией "ГРИНН" легко отследить даже в открытых источниках. Так, из материалов Арбитражного суда Белгородской области следует, что еще в 2017 году Любовь Медведева арендовала у Ольги Грешиловой (супруги Николая Грешилова) 57 нежилых помещений общей площадью 1 824,7 кв.м. по адресу: г. Белгород, ул. Королева, 9А. Медведева сдавала помещения в субаренду и выступала истцом по неустойке за арендную плату к некоторым арендаторам.

Не менее интересна история с директором ООО "Инициатива" Ольгой Гриценко. До 2009 года она была директором ООО "КЦ Электроника", зарегистрированного в Воронеже по адресу: ул. Переверкина,7. По этому же адресу располагается гипермаркет "Линия-2". А учредителем ООО "КЦ Электроника" является корпорация "ГРИНН", и, предположительно, Гриценко до сих пор занимает в "КЦ Электроника" должность главного бухгалтера.

Не обошлось и без родственных связей. Так люди, близкие к корпорации, полагают, что Любовь Медведеву связывают с Ольгой Грешиловой не только деловые отношения, но и родственные. А одной из "Линий" в Курске руководит еще одна Медведева - Ольга, ранее являвшаяся директором ООО "Мебельный центр", учредителем которого был Николай Грешилов. По некоторым данным Ольга Медведева также близко связана с учредителем ООО "Инициатива" Любовью Медведевой и руководством корпорации "ГРИНН".

Таким образом, связь между людьми, руководящими ООО "Инициатива", и корпорацией прослеживается отчетливо. А заявления руководства "ГРИННа" о неподконтрольности "Инициативы" на этом фоне выглядят неубедительно. Ведь по факту мы имеем ситуацию, когда ранее дочерняя организация внезапно выступает с иском о банкротстве, не раскрывая причин. А люди, стоящие во главе этой организации, настолько тесно связаны с корпорацией, что возникает вопрос: а не банкротит ли "ГРИНН" сам себя через маленькую аффилированную фирму? Ведь учитывая долги и убыточность компании и неблагосклонность кредитных структур, такое банкротство может стать для Николая Грешилова единственным способом вывести хоть какие-то активы из-под требований кредиторов-банков.

В любом случае ситуация вызывает много вопросов. Полагаем, что об истинных мотивах происходящего станет известно в ближайшем будущем.