На Красной площади Курска откроется семейный ресторан

По поручению врио губернатора Курской области Романа Старовойта руководитель регионального агентства по привлечению инвестиций Ирина Кочева провела переговоры по использованию помещения по улице Ленина, дом 2, расположенного на Красной площади.

На первом этаже здания уже осенью этого года появится семейный ресторан вкусной и здоровой еды. Для приготовления блюд в нем будут использоваться продукты курских производителей.

— В настоящее время идет процедура согласования, поэтому имя инвестора пока, по понятным причинам, не раскрывается, - сообщила Ирина Кочева.

Напомним, год назад вокруг здания разгорелся серьезный скандал. По городу поползли слухи, что в историческом здании откроется магазин «Пятерочка». Как оказалось, в помещении бывшего ресторана, действительно, полным ходом идет ремонт. Красивую лепнину на потолке закрыли пластиковыми панелями.

Однако небезразличные к облику родного города граждане не хотели видеть супермаркет на главной площади города. Олег Радин, владелец галереи «АЯ» называл сей факт «позорищем». Куряне провели пикет и отстояли облик Красной площади. «Пятерочка» не открылась, хотя в магазине уже установили стеллажи и холодильное оборудование.

Спустя почти год врио губернатора региона Роман Старовойт дал поручение провести переговоры с потенциальными инвесторами. На площади планировалось разместить брендовую гостиницу или ресторан. Предпочтение отдали последнему варианту. Открытие семейного ресторана запланировано на сентябрь 2019 года.

Справка:

Здание гостиницы «Центральная» было построено в самом центре Курска в 1956 году. Помимо гостиницы в здании располагался ресторан с одноименным названием. Заведение славилось своими роскошными интерьерами, просторным залом и изысканной кухней.

Сегодня «Центральная» - не только одна из самых старейших гостиниц Курска, но и яркая архитектурная достопримечательность города, объект культурного наследия регионального значения.