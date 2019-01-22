Курянин из «Оки» собрал уникальный снегоуборщик

По одной из окраин Курска ездит уникальная снегоуборочная техника. «Ока» на восьми спортивных колесах с огромным скребком очищает дороги от снега, вызывая у местных жителей одновременно восторг и удивление.

54-летний Владимир Храпач собрал уникальный агрегат из сподручных материалов без каких-либо чертежей. Потратил на сборку чуда-агрегата около трех месяцев. Делал не для славы, а по необходимости.

Курянин руководит Центральным автомотоклубом. Здесь вождению обучаются подростки и более опытные гонщики. При клубе имеется тренировочно-гоночная трасса. Соревнования проходят на ней каждую неделю, в том числе и зимой.

Владимир руководит Центральным автомотоклубомФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Трасса должна быть подготовленной для тренировок и соревнований. Без снегоуборщика это практически невозможно сделать, - говорит Владимир.

Надолго думая, курянин собрал машину из имеющихся в гараже запчастей и кузова «Оки». Уникальный агрегат весом 800 килограммов и длиной 4,2 метра получил не менее уникальное название – Snowbaby.

— Начал делать «малютку» в сентябре, но немного не успел, так как снег в этом году выпал рано. Технику выгнал на трассу сырой, для меня было главное, что она работает, прекрасно выполняет свои функции, - говорит Владимир.

Курянин собрал машину из имеющихся в гараже запчастей и кузова «Оки»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Все детали в машине отечественные. Прямо внутри кабины стоят два жигулевских двигателя – один тяговый, второй – для дополнительного оборудования. Коробка от «восьмерки», радиатор охлаждения, который одновременно выполняет и функцию печки, гидравлика для поднятия скребка и шнека.

— В машине пять педалей - два сцепления, один тормоз и один газ, - показывает Владимир. — Одна педаль пока свободная – планирую использовать ее для экстренной остановки шнека.

Пассажирского сиденья пока в салоне нет, но Владимир пообещал, что оно обязательно будет. Желающих прокатиться на такой чудо-технике хоть отбавляй. Бензобак и технические жидкости – под капотом. Машина ездит на 92-м бензине.

В машине пять педалей - два сцепления, один тормоз и один газФото: Яна ШЕЛЕСТ

«Снежная малютка» оснащена внушительным скребком для чистки снега. Владимир сконструировал его из старых бочек, распилив их на части и отрезав днище.

Скребок обеспечивает чистку трассы без всяких проблем. Но если он не справляется, на помощь приходят тяжелая артиллерия – шнекороторный снегоочиститель. Умелец собрал его на основе заднего моста от жигулей и металлических листов.

— На изготовление шнека у меня ушло четыре дня, два из них я только занимался сваркой. Потратил сюда шесть килограммов электродов, - говорит Владимир.

Трасса должна быть подготовленной для тренировок и соревнованийФото: Соцсети

Двухсоткилограммовый шнек выглядит довольно внушительно, сразу чувствуется мощь. Устройство не только дробит снег, но и отбрасывает его в сторону.

— Зима снежная в этом году, снег с трассы нужно куда-то девать, лопатой работать невозможно. Шнек справляется отлично, - говорит Владимир.

Проблем с Госавтоинспекцией у курского Кулибина нет, так как он не ездит на «малютке» по дорогам общего пользования. Но при желании машину можно зарегистрировать как трактор.

Кстати, Snowbaby – не единственное детище Владимира Храпача. Чтобы косить летом траву на гоночной трассе, умелец соорудил мощную газонокосилку. А для обучения детей вождению – оригинальный автомобиль, получивший название «гравицапа».