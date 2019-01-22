Мэрия Курска отсудила детсад у "частников"

"КП" уже писала о скандале вокруг раздела детсада "Лучик" в центре города, прославившийся видео "вписки" молодых людей в дошкольном учреждении.

Точку в конфликте между руководством детского сада «Лучик» и администрацией Курска поставил Воронежский арбитражный суд. Очередное его заседание состоялось 17 января этого года.

Воронежский суд не удовлетворил жалобу руководителя частного детского садика «Лучик» Елены Котовой и предписал освободить занимаемое помещение в связи с задолженностью по арендной плате и нарушениями в оказании услуг дополнительного образования. Решение суда вступает в законную силу в течение месяца.

Изменение статуса дошкольного учреждения не отразится на персонале и детях: работники и малыши сохранят свои места. Более того, в дошкольном учреждении планируют сделать ремонт и усилить меры безопасности. При этом родительская плата снизится с 9 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей. А заработная плата сотрудников детского сада поднимется до уровня средней. Увеличится в учреждении и число мест для детей, пообещали в администрации региона.

Напомним, что детский садик изначально принадлежал ОАО «Курскэнерго». Три года назад он перешел в собственность города. Затем руководитель дошкольного учреждения Елена Котова взяла его в аренду. Год назад платежи по арендной плате поступать в бюджет города перестали, несмотря на то, что родители своевременно оплачивали услуги по пребыванию детей в детском саду. Еще в конце мая прошлого года было принято решение о расторжении договора аренды. Руководство садика с ним не согласилось. Начались судебные тяжбы. Арбитражный суд области с позицией города согласился, но хозяйка частного заведения пыталась обжаловать его решение в вышестоящей инстанции.