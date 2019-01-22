Новый курский вице-губернатор будет курировать экономический блок

К своим должностным обязанностям приступил первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко. Он родился 3 июля 1973 года в Барнауле. В 1995 году окончил Алтайский государственный технический университет, строительный факультет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2007 году – магистратуру Академии экономики и права.

Имеет научную степень кандидата экономических наук. В 2011 году прошел обучение в высшей школе корпоративного управления Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2007 по 2014 год занимал должность генерального директора ОАО «СК Алтайкрайэнерго», а с 2014 по 2016 год – начальник Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, единорос.

В Курской области Станислав Набоко будет курировать комитет по экономике и развитию Курской области, комитет по развитию внешних связей, комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования, комитет по труду и занятости населения, комитет промышленности и транспорта, комитет по физической культуре и спорту, дорожное управление и управление по обеспечению деятельности мировых судей.