Полиция задержала курянина, который "напал" на девушку в лифте

"КП" уже сообщала об инциденте, который произошел 13 января в подъезде дома № 189а на улице Бойцов 9-й Дивизии. Здесь по предварительным данным мужчина напал на девушку, но та смогла оказать ему сопротивление и убежать.

Происходящее попало на видеокамеры, установленные в подъезде. По горячим следам полицейские смогли вычислить мужчину. Это оказался житель того же дома, где произошло ЧП. Его уже доставили в отдел полиции. Мужчина уверяет, что "случайно упал" на попутчицу, когда лифт еще не успел тронуться, девушка испугалась, и выпала из лифта. На момент ЧП мужчина был пьян. Полиция выясняет сейчас обстоятельства этого происшествия.