В курских колониях устроили конкурс снежных фигур

Конкурс снежных фигур прошел в курских колониях в начале января.

- Соревновались между собой отряды, так что творчество было коллективное, в свободное от работы время, - рассказал "КП" пресс-секретарь УФСИН России по Курской области Николай Цибульский.

Новогоднее дерево соорудили сиделицы женской колонииФото: предоставлено пресс-службой

Благо, недостатка снега в этом году для такого рода творчества не было.

Участникам соревнования было предложено вылепить персонажей любимых литературных произведений, героев сказок или проявить фантазию, и создать что-то необычное. Над задачей трудились целые команды: кто-то придумывал персонажей, кто-то собирал снег, кто-то раскрашивал уже готовые скульптуры.

На такой чудо-печке можно и отдохнутьФото: предоставлено пресс-службой

Жюри - руководство колоний - оценивали не только творческий подход и чувство вкуса, но и умение слаженно работать в команде. По результатам конкурса лучшей скульптурой стал «Мистер Пиг» созданный в ИК-3. Также была отмечена снежная печка и новогодняя елочка. Последнюю слепили сиделицы женской колонии.

Снежные фигуры, появившиеся в исправительных колониях, не только украсили территорию учреждений, но и подняли настроение всем принимавшим участие в их создании.