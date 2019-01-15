Горняков отметили за вклад в благотворительность

На днях в ежегодном областном конкурсе «С заботой о людях» определились победители. В номинации «Благотворительность» лауреатом стал управляющий директор Михайловского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест»).

И это не случайно - компанию «Металлоинвест» социальное партнерство вот уже на протяжении многих лет связывает с администрациями Курской области, Железногорска и Железногорского района. Только в минувшем году общий объем инвестиций по этой Программе составил почти 1,6 млрд рублей. Из них средства компании – около 870 млн рублей.

Церемония прошла в торжественной обстановкеФото: предоставлено пресс-службой

Компания вносит свой вклад в различные сферы - образование, здравоохранение, спорт, культуру региона, в возрождение православных храмов и исторических памятных мест, принимает участие в благоустройстве Железногорска. Вот лишь некоторые проекты, реализованные в 2018 году: открыт компьютерный класс в школе №4; на базе школы №7 построен и оборудован современными техническими средствами «городок» для обучения школьников правилам дорожного движения; продолжена программа по замене школьных окон; в образовательных учреждениях Железногорского района построены газовые котельные; реконструированы бассейны «Альбатрос» и «Нептун»; в городском парке установлен физкультурный комплекс; 12 млн рублей выделено горно-металлургическому и политехническому колледжам Железногорска на развитие материальной базы. Кроме того, в Железногорске идет строительство храма Святой Варвары – покровительницы горняков и шахтеров.

Кроме того, реализуются корпоративные социальные программы - «Наша смена», «Наши чемпионы», «Здоровый ребенок», «Сделаем вместе!». Металлоинвест является учредителем различных грантов для поддержки общественных инициатив, талантливых детей и педагогов.

Компания вносит свой вклад в различные сферы - образование, здравоохранение, спорт, культуру регионаФото: предоставлено пресс-службой

- Победа в конкурсе – это признание масштабной социальной политики компании в регионе, - отметил Сергей Кретов. – Мы делаем все для того, чтобы повышалось качество жизни железногорцев, создавались условия для интеллектуального, физического, творческого развития детей.

Важно отметить, что одна из составляющих социальной политики компании - поддержка работников. На Михайловском ГОКе действует целый комплекс программ для сотрудников, которые воспитывают детей, многодетных семей, ветеранов производства. Так, мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения малышом трех лет получают пособия от предприятия. Выплачивается и разовая материальная помощь – к рождению детей. Особо заботятся на предприятии о семьях работников, которые растят тройняшек. Ежемесячно помощь в зависимости от стажа работы на предприятии получают и пенсионеры – бывшие работники ГОКа.