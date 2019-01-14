2019-01-14T10:44:02+03:00
Общество

«Мираторг» втрое увеличил производство розовой телятины

В 2018 году на пилотной ферме агрохолдинга по выращиванию и откорму молодняка молочного КРС было произведено 7 340 тонн розовой телятины в живом весе
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Инфраструктурный проект компании по производству розовой телятины уникален для России: это единственная в стране ферма, поставляющая данный вид продукции в промышленных масштабах. Проект был запущен в начале 2017 года на основе молочной фермы «Благодатенская» и всего за год вышел на плановую мощность – 30 000 голов в год.

Поголовье на ферме на конец года составило 20,8 тысяч телят, большая часть которых закуплена на фермах средних и мелких сельхозпроизводителей. Агрохолдинг почти на треть увеличил количество поставщиков молодняка КРС: телят в возрасте от 3 дней закупали у 65 производителей молока из более чем двух десятков регионов страны. Благодаря наличию собственной транспортной компании, «Мираторг», берёт на себя все расходы по транспортировке бычков на ферму.

- Откорм молодняка ведется по специальной голландской технологии, включающей сбалансированный рацион питания, основой которого являются натуральные корма. Помимо отличных вкусовых характеристик, телятина содержит большое количество легкоусвояемых белков, витаминов и ценных микроэлементов. Благодаря хорошей усвояемости, это мясо незаменимо в рационе питания детей и людей, ведущих здоровый образ жизни, - подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга.

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